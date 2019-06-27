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Полуголая на пляже: Ким Кардашьян блеснула пышными формами в крошечном бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.06.2019 - 20:28
Полуголая на пляже: Ким Кардашьян блеснула пышными формами в крошечном бикини
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя знаменитость восхитила новым горячим фото

Ким Кардашьян вслед за своими сестрами Кайли и Кортни решила также показать миру пару пляжных кадров. Но в отличие от них знаменитость не стала придумывать ничего экстраординарного. Все просто и ясно: она лежит на шезлонге на фоне морского пейзажа, всем своим видом (и жестами) показывая, что счастлива и довольна. Впрочем, любое фото с Кардашьян становится Insta-шедевром, а особенно если звезда максимально обнажается, как на данном снимке.

Полуголая на пляже: Ким Кардашьян блеснула пышными формами в крошечном бикиниНовое фото Ким взорвало сеть (фото: instagram.com/kimkardashian) 

38-летняя красотка позирует в откровенном черном бикини. Лежит она, закинув ногу на ногу, демонстрируя подписчикам свои знаменитые формы во всей красе. Но главная деталь образа, на которой, собственно, и хотела сделать акцент звезда, – солнцезащитные очки. Таким образом она дала понять, что новая серия аксессуаров, которые она разрабатывала в коллаборации с Carolina Lemke, скоро появится в продаже.

Полуголая на пляже: Ким Кардашьян блеснула пышными формами в крошечном бикиниКардашьян любит фото в купальниках (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Напомним, о сотрудничестве знаменитый бренд и популярная инстадива объявили еще в апреле. Коллекция Carolina Lemke x Kim Kardashian West собрала семь различных моделей, все вдохновленные спортивным стилем. Тогда Ким буквально взорвала сеть стильной рекламной кампанией со своими "клонами".

Полуголая на пляже: Ким Кардашьян блеснула пышными формами в крошечном бикиниНовая линия белья Ким (фото: instagram.com/kimkardashian) 

На днях Ким также представила новую линию нижнего белья под названием Kimono Solutionwear. В него вошли модели преимущественно бежевого оттенка, которые, по задумке Ким, должны были прославлять женственные изгибы. Но с этой серией она попала в международный скандал. Многих японских пользователей сети возмутило название бренда, а также полное несоответствие вещам, продаваемым Ким, и их привычному предмету одежды.

Полуголая на пляже: Ким Кардашьян блеснула пышными формами в крошечном бикиниК скандалам Ким также не привыкать (фото: instagram.com/kimkardashian) 

В интернете развернулся целый флешмоб. Пользователи активно выкладывают фото своих кимоно, как бы давая понять, что оно из себя представляет. Без гневных подписей в сторону популярной телезвезды также не обошлось. Многие культуроведы также присоединились к движению, рассказывая, что кимоно для них – символ национальной культуры, который Ким таким образом обидела.

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