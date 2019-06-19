В одежде тоже горяча: Эмили Ратаковски блеснула тонкой талией и стройными ногами в наряде total white

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/nastygal)

28-летняя красавица презентует новую коллекцию одежды в Нью-Йорке

Эмили Ратаковски в который раз приятно удивила публику. Но в этот раз речь идет не о голых фото и откровенных видео. Девушка отправилась в Нью-Йорк на презентацию коллекции одежды, которую создавала для бренда Nasty Gal. Старт продаж начинается уже сегодня, о чем многочисленным фанам марки и Ратаковски сообщили на официальной странице в Instagram. А вчера в честь запуска линейки в Нью-Йорке устроили роскошную вечеринку-презентацию. Как и полагается, Эмили здесь была главной звездой. Она демонстрировала вещи, фотографировалась, выступала перед публикой и всячески веселилась. И самое главное – она примерила стильный наряд, абсолютно не похожий на те, что выбирает обычно.

Эмили Ратаковски на презентации Nasty Gal (фото: instagram.com/emrata, instagram.com/nastygal)

28-летняя модель и актриса примерила белое платье-рубашку с длинными рукавами и крупными накладными карманами. Дополненное тонким поясом, оно подчеркнуло тонкую талию знойной американки. На ногах у нее были белые босоножки на невысоком каблуке, а в руках модель держала небольшой белый клатч. Завершали картину колье в виде цепи, макияж с графичными стрелками, а также укладка "пляжная волна". "Чувствовала себя прошлой ночью милашкой", – написала Эмили под серией фото в своем Instagram.



Вещи из новой коллекции уже можно купить (фото: instagram.com/nastygal)

К слову, недавно Ратаковски продемонстрировала еще один стильный наряд. Она вышла в свет в ярко-розовом брючном костюме. Широкие длинные брюки со стрелками, а также объемный пиджак с глубоким вырезом и поясом сделали образ Эмили невероятно стильным без намека на вульгарность. Стоит отметить, что фото знаменитости в одежде собирают не меньше восторгов у фолловеров, чем "голые" снимки. А это ей, как основательнице своего бренда купальников Inamorata, а также дизайнеру только на руку.

Эмили в стильном брючном костюме (фото: instagram.com/emrata)