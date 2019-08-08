У мереживній білизні і з неголеними пахвами: Емілі Ратаковскі шокувала громадськість незвичайним образом

Емілі Ратаковски вміє здивувати. Але якщо найчастіше вона звикла вражати напівоголеними фото в неймовірних нарядах, то тепер вибрала щось зовсім несподіване. Дівчина з'явилася в Instagram американського Harper's Bazaar.

Емілі в несподіваному образі (фото: instagram.com/emrata)

Мереживна білизна, шовкова спідниця, вечірній макіяж, розкішна укладка, вишукані прикраси і... неголені пахви... Такий провокаційний образ їй створили невипадково – дівчина написала есе для осіннього випуску журналу, де розмірковує на тему фемінізму, сексуальності і "чому з кожною жінкою слід поводитися з гідністю і повагою, незалежно від того, як вона вирішить представити себе світу".

Емілі завжди відстоює права жінок (фото: instagram.com/emrata)

До фото в Instagram глянцю додали уривок тексту від Ратаковски: "Звичайно, я впевнена, що більшість моїх ранніх пригод, що досліджують, що значить бути дівчинкою, перебували під сильним впливом женоненависницької культури. Чорт, я також впевнена, що багато способів, якими я продовжую "бути сексуальною", сильно схильні женоненавистничеству. Але мені це приємно, і це мій чортів вибір, вірно? Хіба фемінізм – це не вибір?".

Емілі – профі в спокусливих кадрах (фото: instagram.com/emrata)

Щоб висловити свою думку, їй знадобилося багато слів. У досить великому матеріалі вона прояснила і провокаційну частину свого образу на фото. "Дайте жінкам можливість бути тим, ким вони хочуть, і настільки багатогранними, наскільки вони можуть бути... Якщо я вирішу поголити свої пахви або відростити волосся, це моя справа... Мені подобається голитися, але іноді, коли волосся на тілі відростає, я відчуваю себе сексуальною", – написала Емілі.

Емілі любить бути різною (фото: instagram.com/emrata)

До речі, дівчина відома своєю активною позицією і виступами. Вона завжди палко відстоює право жінок самим вирішувати, "що робити зі своїм тілом". Також Ратаковскі у всьому підтримувала подруг – Кім Кардашьян та її сестер – якщо на них нападали хейтеры за надто відверті образи.