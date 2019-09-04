Криштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии с украинской моделью

Знаменитый футболист представил новый кампейн
Криштиану Роналду – один из самых известных футболистов и самых сексуальных парней планеты – порадовал поклонниц новой работой. Он снялся в весьма откровенной фотосессии для бренда одежды CR7, который основал еще в 2013-м году. Причем в партнерши себе он подобрал украинку. Довольно известная модель Лера Бублейко первая похвасталась жаркими кадрами со съемок, после чего новость облетела всю сеть.
Говорят, девушке пришлось пройти весьма серьезный отбор. За право позировать вместе с Криштиану сражались самые роскошные красотки планеты. Так что Лере есть чем гордиться!
В фотосессии она примерила черные джинсы и куртку, волосы слегка растрепаны – как после езды на скоростном мотоцикле, а макияж сделан максимально чувственным. Она сидит позади Криштиану, приобняв его. Футболист же в который раз блеснул своим совершенным торсом. В другом кадре они переместились в роскошное ярко-красное авто. Здесь Роналду примерил кэжуал-классику: белая футболка, черные джинсы, черная кожаная куртка и ботинки со шнуровкой. Лера, которая смотрит на красавца с машины, одета в черное платье в бельевом стиле.
Выглядит пара весьма гармонично и стильно. Хотя не все подписчики Леры так считают. Так, некоторые высказали мнение, что девушка "не то", и для фотосессии лучше бы подошла другая модель. Не обошлось и без хейтерских нападок, что это Бублейко заплатила Роналду, чтобы принять участие в проекте. Сама Лера никак не комментирует реплики фолловеров, сохраняя молчание. Впрочем, на странице модели нет никаких длинных постов и личной информации. По большему счету она выглядит как портфолио, куда манекенщица собирает рабочие съемки.
Еще один интересный проект за последнее время, в котором приняла участие Лера – съемка для знаменитого бренда Philipp Plein.