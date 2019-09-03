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Появились "горячие" фото всех участниц Мисс Украина 2019

Lite » Мода 03.09.2019 - 10:28
Появились "горячие" фото всех участниц Мисс Украина 2019
Иллюстративное фото: instagram.com/missukraine_official

На снимках все девушки позируют в одинаковых купальниках с трендовым принтом

Уже 12 сентября в Палаце Украина состоится финальное шоу национального конкурса красоты Мисс Украина 2019. В этот день вся страна узнает имя новой обладательницы драгоценной короны, денежного приза и титула самой красивой девушки страны. А пока комитет конкурса продолжает подготовку яркого шоу и делится с нами приятными новостями для его зрителей.

В СМИ поступила обновленная афиша конкурса, где можно увидеть, что состав артистов, которые в этот день выйдут на главную сцену страны, пополнился еще двумя яркими именами. А именно, кроме заявленных ранее артистов организаторы обещают выступление Макса Барских и Миши Романовой, ранее известной как одной из участниц легендарной группы ВиаГра. Споют ли они в дуэте или же треки каждого из них будут сопровождать дефиле финалисток конкурса организаторы предпочли оставить в тайне, но уверяют, что шоу этого года действительно войдет в историю конкурса.

Также сегодня на официальном сайте конкурса Мисс Украина были опубликованы финальные фото участниц. Именно эти снимки будут напечатаны в буклетах конкурса, которые получат его зрители 12 сентября в Палаце Украина. Автором данных снимков стал известный в Украине и за ее пределами медийный фотограф Вадим Яцун, а над созданием образов для этой съемки работали мастера Школы макияжа Ирины Хомяковой и компания Keune.

"Для съемки снепов финалисток Мисс Украина мы выбрали самый актуальный в этом сезоне макияж glow skin. Использовали самые прогрессивные кремовые текстуры и теплую гамму натуральных оттенков чтобы подчеркнуть безупречную красоту участниц", - говорит основатель авторской студии макияжа Ирина Хомякова.

Финальные фото участниц Мисс Украина 2019

Адамська Єлизавета

Адамская Елизавета

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Высоцкая Юлия

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Герман Кристина

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Гордиенко Кристина

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Коваль Анастасия

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Записоцкая Кристина-Диана

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Иванова Яна

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Калакуцкая Татьяна

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Киосе Марина

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Кучеренко Валерия

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Марциняк Марта

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Милеваская Людмила

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Мосейко Юлия

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Никитюк Анастасия

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Паша Маргарита

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Реденко Алена

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Смирнова Алена

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Сотник Марина

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Стеценко Анастасия

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Ткач Юлия

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Фирут Елена-Эвелина

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Чайка Анастасия

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Чапля Татьяна

Появились &quot;горячие&quot; фото всех участниц Мисс Украина 2019

Шабас Диана

Напомним, ранее модель Тина Кунаки подчеркнула пышную грудь стильным нарядом и изысканным колье. 22-летняя модель демонстрирует безупречный вкус. На 76-м Венецианском кинофестивале Кунаки блистала под руку со своим мужем - актер Венсан Кассель.

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