Появились "горячие" фото всех участниц Мисс Украина 2019

Иллюстративное фото: instagram.com/missukraine_official

На снимках все девушки позируют в одинаковых купальниках с трендовым принтом

Уже 12 сентября в Палаце Украина состоится финальное шоу национального конкурса красоты Мисс Украина 2019. В этот день вся страна узнает имя новой обладательницы драгоценной короны, денежного приза и титула самой красивой девушки страны. А пока комитет конкурса продолжает подготовку яркого шоу и делится с нами приятными новостями для его зрителей.

В СМИ поступила обновленная афиша конкурса, где можно увидеть, что состав артистов, которые в этот день выйдут на главную сцену страны, пополнился еще двумя яркими именами. А именно, кроме заявленных ранее артистов организаторы обещают выступление Макса Барских и Миши Романовой, ранее известной как одной из участниц легендарной группы ВиаГра. Споют ли они в дуэте или же треки каждого из них будут сопровождать дефиле финалисток конкурса организаторы предпочли оставить в тайне, но уверяют, что шоу этого года действительно войдет в историю конкурса.

Также сегодня на официальном сайте конкурса Мисс Украина были опубликованы финальные фото участниц. Именно эти снимки будут напечатаны в буклетах конкурса, которые получат его зрители 12 сентября в Палаце Украина. Автором данных снимков стал известный в Украине и за ее пределами медийный фотограф Вадим Яцун, а над созданием образов для этой съемки работали мастера Школы макияжа Ирины Хомяковой и компания Keune.

"Для съемки снепов финалисток Мисс Украина мы выбрали самый актуальный в этом сезоне макияж glow skin. Использовали самые прогрессивные кремовые текстуры и теплую гамму натуральных оттенков чтобы подчеркнуть безупречную красоту участниц", - говорит основатель авторской студии макияжа Ирина Хомякова.

Финальные фото участниц Мисс Украина 2019

Адамская Елизавета

Высоцкая Юлия

Герман Кристина

Гордиенко Кристина

Коваль Анастасия

Записоцкая Кристина-Диана

Иванова Яна

Калакуцкая Татьяна

Киосе Марина

Кучеренко Валерия

Марциняк Марта

Милеваская Людмила

Мосейко Юлия

Никитюк Анастасия

Паша Маргарита

Реденко Алена

Смирнова Алена

Сотник Марина

Стеценко Анастасия

Ткач Юлия

Фирут Елена-Эвелина

Чайка Анастасия

Чапля Татьяна

Шабас Диана

Напомним, ранее модель Тина Кунаки подчеркнула пышную грудь стильным нарядом и изысканным колье. 22-летняя модель демонстрирует безупречный вкус. На 76-м Венецианском кинофестивале Кунаки блистала под руку со своим мужем - актер Венсан Кассель.