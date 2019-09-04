Кріштіану Роналду знявся у відвертій фотосесії з українською моделлю

Знаменитий футболіст представив новий кампейн
Кріштіану Роналду – один з найвідоміших футболістів і найсексуальніших хлопців планети – порадував прихильниць новою роботою. Він знявся в дуже відвертій фотосесії для бренду одягу CR7, який заснував ще у 2013-му році. Причому у партнерки собі він підібрав українку. Досить відома модель Лєра Бублейко перша похвалилася жаркими кадрами зі зйомок, після чого новина облетіла всю мережу.
Кажуть, дівчині довелося пройти доволі серйозний відбір. За право позувати разом з Кріштіану боролися самі розкішні красуні планети. Так що дівчині є чим пишатися!
У фотосесії вона приміряла чорні джинси і куртку, волосся злегка розпатлане – як після їзди на швидкісному мотоциклі, а макіяж зроблений максимально чуттєвим. Вона сидить позаду Кріштіану, обійнявши його. Футболіст же укотре блиснув своїм досконалим торсом. В іншому кадрі вони перемістилися в розкішне яскраво-червоне авто. Тут Роналду приміряв кежуал-класику: біла футболка, чорні джинси, чорна шкіряна куртка і черевики зі шнурівкою. Лєра, яка дивиться на красеня з машини, одягнена в чорне плаття в білизняному стилі.
Виглядає пара дуже гармонійно і стильно. Хоча не всі фоловери Лєри так вважають. Так, деякі висловили думку, що дівчина "не те", і для фотосесії краще б підійшла інша модель. Не обійшлося і без хейтерских нападок, що це Бублейко заплатила Роналду, щоб взяти участь у проекті. Сама Лера ніяк не коментує репліки фоловерів, зберігаючи мовчання. Втім, на сторінці моделі немає ніяких довгих постів і особистої інформації. За великим рахунком вона виглядає як портфоліо, куди манекенниця збирає робочі зйомки.
Комментарии подписчиков (фото: принтскрин instagram.com/lerabubleyko)
Ще один цікавий проект за останній час, в якому взяла участь Лера – зйомка для знаменитого бренду Philipp Plein.