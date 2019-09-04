Кріштіану Роналду знявся у відвертій фотосесії з українською моделлю

Кріштіану Роналду – один з найвідоміших футболістів і найсексуальніших хлопців планети – порадував прихильниць новою роботою. Він знявся в дуже відвертій фотосесії для бренду одягу CR7, який заснував ще у 2013-му році. Причому у партнерки собі він підібрав українку. Досить відома модель Лєра Бублейко перша похвалилася жаркими кадрами зі зйомок, після чого новина облетіла всю мережу.

Лєра і Кріштіану (фото: instagram.com/cr7cristianoronaldo)

Кажуть, дівчині довелося пройти доволі серйозний відбір. За право позувати разом з Кріштіану боролися самі розкішні красуні планети. Так що дівчині є чим пишатися!

Лера відома роботою з багатьма брендами (фото: instagram.com/lerabubleyko)

У фотосесії вона приміряла чорні джинси і куртку, волосся злегка розпатлане – як після їзди на швидкісному мотоциклі, а макіяж зроблений максимально чуттєвим. Вона сидить позаду Кріштіану, обійнявши його. Футболіст же укотре блиснув своїм досконалим торсом. В іншому кадрі вони перемістилися в розкішне яскраво-червоне авто. Тут Роналду приміряв кежуал-класику: біла футболка, чорні джинси, чорна шкіряна куртка і черевики зі шнурівкою. Лєра, яка дивиться на красеня з машини, одягнена в чорне плаття в білизняному стилі.

Лера для Philipp Plein (фото: instagram.com/lerabubleyko)

Виглядає пара дуже гармонійно і стильно. Хоча не всі фоловери Лєри так вважають. Так, деякі висловили думку, що дівчина "не те", і для фотосесії краще б підійшла інша модель. Не обійшлося і без хейтерских нападок, що це Бублейко заплатила Роналду, щоб взяти участь у проекті. Сама Лера ніяк не коментує репліки фоловерів, зберігаючи мовчання. Втім, на сторінці моделі немає ніяких довгих постів і особистої інформації. За великим рахунком вона виглядає як портфоліо, куди манекенниця збирає робочі зйомки.

Комментарии подписчиков (фото: принтскрин instagram.com/lerabubleyko)

Ще один цікавий проект за останній час, в якому взяла участь Лера – зйомка для знаменитого бренду Philipp Plein.