Роналду в 10 раз признан лучшим футболистом Португалии

Фото: Криштиану Роналду (twitter.com/selecaoportugal)

У нападающего "Ювентуса" пока нет конкурентов на родине

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим португальским футболистом года. Об этом сообщается на сайте Португальской федерации футбола (FPF).

Этот титул 34-летний футболист завоевал в 10 раз в карьере начиная с 2007 года, а с 2016 - четвертый раз подряд. Только в 2010 и 2014 годах Роналду уступил звание.

В финале голосования нынешнего года он обошел полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву и нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

Криштиану Роналду за минувший сезон стал лучшим бомбардиром в "Ювентусе", забив 21 гол и отдав 11 голевых передач. Он выиграл с командой Суперкубок и чемпионат Италии, а со сборной Португалии - кубок Лиги Наций.

Вместе с Лионелем Месси и Вирджилом Ван Дайком он был номинирован на игрока года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а затем и Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, Роналду надеется выиграть с "Ювентусом" Лигу чемпионов в этом сезоне.

Португалец является пятикратным победителем турнира - четырежды с мадридским "Реалом" и раз с английским "Манчестер Юнайтед".