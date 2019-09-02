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Роналду отказался носить значок лучшего игрока чемпионата Италии

Новости » Спорт    02.09.2019 - 12:35
Роналду отказался носить значок лучшего игрока чемпионата Италии
Фото: Криштиану Роналду в матче против "Наполи" (juventus.com)

Португалец не хочет выделять себя среди игроков "Ювентуса"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался носить на футболке значок лучшего игрока Серии А прошлого сезона. Об этом сообщает GiveMeSport.

По итогам сезона 2018/19 в чемпионат Италии были вручены специальные значки футболистам, которые были признаны лучшими в каждом амплуа. Лучшим вратарем был Самир Ханданович, лучшим защитником - Калиду Кулибали, лучшим полузащитником - Сергей Милинкович-Савич, лучшим нападающим - Фабио Квальярелла, лучшим молодым игроком - Николо Дзаньоло.

Игроки сами выбирают, носить данные нашивки или нет. Однако португалец оказался единственным из всех, кто отказался носить значок, чтобы не ставить себя выше партнеров по "Ювентусу".

Туринский клуб в двух турах чемпионата Италии набрал шесть очков, одержав две победы на старте сезона. На счету Роналду один гол - третий мяч, забитый на 62 минуте в ворота "Наполи" (4:3) в рамках 2 тура Серии А.

Напомним, Роналду надеется выиграть с "Ювентусом" Лигу чемпионов в этом сезоне.

Португалец является пятикратным победителем турнира - четырежды с мадридским "Реалом" и раз с английским "Манчестер Юнайтед".

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