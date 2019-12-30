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Она идеальна: Ким Кардашьян похвасталась пышной грудью в откровенном платье и новой прической

Lite » Мода 30.12.2019 - 19:19
Она идеальна: Ким Кардашьян похвасталась пышной грудью в откровенном платье и новой прической
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда показала новый образ

Ким Кардашьян любит примерять новые наряды. А в преддверии праздников стильных вечерних образов на ее странице стало еще больше. Несколько часов назад 39-летняя знаменитость показала новый из них. Ким предстала в черном платье с откровенным декольте и длинными рукавами. Такой наряд выгодно подчеркнул пышную грудь insta-дивы и тонкую талию. В дополнение к образу золотые подвески.

Она идеальна: Ким Кардашьян похвасталась пышной грудью в откровенном платье и новой прическойКим Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Макияж звезды был выполнен в натуральных тонах. Глаза она сделала максимально выразительными с помощью накладных ресниц и теней коричневых оттенков, а губы – чувственными благодаря полупрозрачному блеску. Но главной изюминкой лука стала, безусловно, прическа, весьма необычная для нее. Волосы Ким уложили на прямой пробор легкими мягкими волнами, которые спускались по плечам. С помощью этой фотографии Ким пригласила всех на свой сайт KKW Beauty, сделав щедрую скидку 50%.

Она идеальна: Ким Кардашьян похвасталась пышной грудью в откровенном платье и новой прическойНорт и Псалм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также Ким не перестает демонстрировать забавные семейные фото. В этот раз она опубликовала архивный кадр, где позируют старшая дочь семейства Норт, а также младший – Псалм. «Флешбэк в то время, когда Псалм был таким маленьким. Моя девочка Норзи такая помощница. Как такое может быть, что мои дети стали такими взрослыми!».

Она идеальна: Ким Кардашьян похвасталась пышной грудью в откровенном платье и новой прическойСемья Кардашьян в сборе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, недавно вся семья Кардашьян-Уэст посетила рождественскую вечеринку. Ким, Канье, а также Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм покорили сеть своими стильными нарядами и торжественным видом. В образах они постарались сделать детали, перекликающиеся с нарядами других членов семьи. Получилось очень мило!

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