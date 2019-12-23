Снежная королева: Ким Кардашьян вдохновила безупречным праздничным макияжем

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Еще одна идея новогоднего макияжа от звезды

Ким Кардашьян обожает менять образы, а накануне новогодних праздников ее аккаунт стал источником вдохновения для всех девушек. Здесь есть как продуманные до мелочей образы, которые можно смело брать на вооружение, так и масса идей для макияжа. Несколько часов назад Ким показала очередной из них – в этот раз любимый визажист 39-летней звезды Марио Дедиванович создал Ким по-настоящему праздничный макияж с холодными тонами в духе Снежной королевы. Повторить его не так сложно!

Ким показала новый образ (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для создания образа мейк-ап-артист использовал новую коллекцию от бренда KKW Beauty, где есть все необходимые продукты. Но, разумеется, чтобы сделать нечто подобное, можно пойти более простым путем. Главное – запастись необходимым. Если у вас есть подходящая тональная основа, консилер, тени теплых и серебристых оттенков, подводка для глаз и тушь, считайте, дело за малым!

Образ идеально подойдет для праздников (фото: instagram.com/kimkardashian)

Итак, после создания идеального тона и легкой коррекции лица хорошо прорисовывает брови карандашом. На верхние и нижние веки наносим тени песочных оттенков. У внутренних уголков наносим светлые тона, на складке века оттенок нужно сделать максимально насыщенным коричневым. Последний штрих – наносим белые тени на центральную часть века, а по краям втушевываем золотистыми оттенками. Хорошо прокрашиваем ресницы и прорисовываем темно-коричневой подводкой линию ресниц. На яблочки щек наносим румяна холодных оттенков, хайлайтер, а на губы – блеск нейтрального оттенка.

На фото, которые опубликовала Ким, она выглядит блестяще, даже несмотря на то, что позирует в халате. "BTS моей праздничной кампании KKW Beauty! Мне всегда нужен комфорт при съемке, поэтому никогда не обращайте внимания на нижнюю половину, которая обычно не видна в рекламной кампании LOL. Я просто влюблена в эту палитру Glitz & Glam! Все новые матовые помады и сочные блески просто необходимы!!!! На последней фотографии я показываю нашу тушь – мне нравится, что мы получили такие восторженные отзывы о ней! Это один из наших самых популярных товаров на @ultabeauty. Я потратила много времени на его разработку, поэтому очень рада, что вам все это нравится!".

Ким на съемках (фото: instagram.com/kimkardashian)