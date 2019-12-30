Вона ідеальна: Кім Кардашьян похвалилася пишними грудьми у відвертій сукні і новою зачіскою

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка продемонструвала новий образ

Кім Кардашьян любить приміряти нові вбрання. А напередодні свят стильних вечірніх образів на її сторінці стало ще більше. Кілька годин тому 39-річна знаменитість показала новий з них. Кім постала в чорній сукні з відвертим декольте і довгими рукавами. Таке вбрання вигідно підкреслив пишні груди insta-діви і тонку талію. На додаток до образу золоті підвіски.

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Макіяж зірки був виконаний в натуральних тонах. Очі вона зробила максимально виразними за допомогою накладних вій і тіней коричневих відтінків, а губи - чуттєвими завдяки напівпрозорому блиску. Але головною родзинкою лука стала, безумовно, зачіска, досить незвичайна для неї. Волосся Кім поклали на прямий проділ легкими м'якими хвилями, які спускалися по плечах. За допомогою цієї фотографії Кім запросила всіх на свій сайт KKW Beauty, зробивши щедру знижку 50%.

Норт і Псалм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також Кім не перестає демонструвати кумедні сімейні фото. Цього разу вона опублікувала архівний кадр, де позують старша дочка сімейства Норт, а також молодший - Псалм. "Флешбек в той час, коли псалми був таким маленьким. Моя дівчинка Норз така помічниця. Як таке може бути, що мої діти стали такими дорослими!".

Сім'я Кардашьян в зборі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, нещодавно вся родина Кардаш'ян-Уест відвідала різдвяну вечірку. Кім, Каньє, а також Норт, Сейнт, Чикаго і псалми підкорили мережу своїми стильними нарядами і урочистим видом. В образах вони постаралися зробити деталі, що перегукуються з нарядами інших членів сім'ї. Вийшло дуже мило!