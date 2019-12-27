Все в сборе! Ким Кардашьян с мужем и детьми умилили совместным выходом в стильных нарядах

Ким Кардашьян и Канье Уэст (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда поделилась фото с рождественской вечеринки

Ким Кардашьян умеет виртуозно совмещать образ роскошной дивы, светской тусовщицы и идеальной мамы. На праздновании Рождества она вновь продемонстрировала свой талант. Ким вместе с мужем Канье Уэстом и детьми отправились отмечать светлый праздник, выбрав для этого стильные наряды.

Редкий выход всей семьей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сама она примерила длинное платье со шлейфом, состоящее из двух контрастных частей: бледно-розовая и коричневая под кожу. Без рукавов, с открытыми плечами и облегающим силуэтом, оно сделало фигуру Ким гармоничной и утонченной. Завершали образ изысканные босоножки, украшения с бриллиантами, яркий макияж и необычная прическа. Не менее эффектно выглядели и остальные члены семьи.

Канье, который обычно предпочитает классический костюм, в этот раз надел светло-серый бархатный. А дополнил все массивной цепочкой и черными солнцезащитными очками. Забавно, что младшие дети – Чикаго и Псалм – были одеты в похожие костюмчики. Сейнт выбрал брюки и свободную рубашку. А вот Норт, безусловно, должна была выделиться.

Ким выглядела роскошно (фото: instagram.com/kimkardashian)

Девочка, которая недавно взбудоражила сеть выходом с сумкой Birkin, опять заставила говорить о себе. Она блистала в стильном розовом брючном костюме-оверсайз с блестками, розовом гольфе и такого же оттенка ботинках. В дополнение образа она сделала свою любимую прическу – два "рожка" и выпущенные пряди. Также она сделала легкий макияж, прокрасив ресницы черной тушью, а губы бледно-розовым блеском. К слову, выглядела она бледной. Как оказалось позже, девочка неважно себя чувствовала, но все же не смогла отказаться от вечеринки.

Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Моя бедная малышка Норт не чувствовала себя хорошо в канун Рождества, у нее был желудочный грипп. Вы можете видеть, что она не очень хорошо себя чувствовала, но она так сильно хотела пойти на вечеринку. Сейнт был готов к рок-музыке и был так взволнован, отправляясь повеселиться. Чикаго хотела увидеть эльфа, но боялась Санты, а Псалом – идеальный ангелочек", – рассказала Ким.