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Идеальная семья: Ким Кардашьян засыпала сеть трогательными фото с мужем и детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.12.2019 - 18:36
Идеальная семья: Ким Кардашьян засыпала сеть трогательными фото с мужем и детьми
Ким Кардашьян и Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда показала новую порцию семейных кадров

Ким Кардашьян в последнее время буквально засыпала сеть трогательными семейными снимками. И если раньше в кадрах фигурировали чаще только ее дети, то в одном из последних она решила пойти дальше. На общем фото позируют Канье, Ким, Кортни, а также их дети и другие члены внушительной династии.

Все вместе они залезли на одну из построек для игр на детской площадке. Кто-то смеется, кто-то смотрит в кадр и позирует, кто-то отвернулся, дети и вообще занимаются своими делами… В общем, кадр вышел традиционным для такого типа фото. И от того еще более трогательным. "Так много настроений", – написала Ким. И тут же получила массу комментариев от своих подписчиков со словами восторга, какая дружная у них семья и какие красивые дети.

Идеальная семья: Ким Кардашьян засыпала сеть трогательными фото с мужем и детьмиСемья в Токио (фото: instagram.com/kimkardashian)

Позже Кардашьян добавила не менее милое фото, главные герои которого – ее младший сын Псалм, а также дочь Кайли Дженнер – полуторагодовалая Сторми. Малыш, одетый в бордового оттенка костюм, сидит на диване. А девочка, наряженная в белое платьице, его целует. "Сторми любит моего Псалма так сильно", – написала Ким под постом. Нужно отметить, что довольное лицо Псалма говорит о том, что и он обожает старшую сестру.

Идеальная семья: Ким Кардашьян засыпала сеть трогательными фото с мужем и детьмиСторми и Псалм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также недавно Ким не удержалась, чтобы в очередной раз не похвалиться чувством стиля своей старшей дочери Норт. Так, в этот раз девочка подобрала костюм не только себе, но и младшей сестричке Чикаго. Обе они примерили короткие джинсовые шорты, топы и массивные кроссовки. А на голову надели обручи с ушками. Получилось весьма забавно и стильно!

Идеальная семья: Ким Кардашьян засыпала сеть трогательными фото с мужем и детьмиНорт и Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, в семье Ким и Канье Уэста подрастает четверо детей. 6-летняя Норт, 4-летний Сейнт, дочь Чикаго, которой вскоре исполнится 2 года, а также сын Псалм, появившийся на свет в мае этого года.

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