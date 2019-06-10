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Горячие мамочки: Кайли Дженнер с подругой засыпали сеть откровенными кадрами


21-летняя звезда отметила день рождения подруги

Кайли Дженнер, как и все члены знаменитой династии, обожает громкие мероприятия. Так, недавно в честь запуска новой линии косметики она устроила "кукольную" вечеринку. На это событие все девушки Кардашьян-Дженнер примерили яркие наряды преимущественно в розовых тонах. И вот – новый розовый "бум". В минувшие выходные 21-летняя миллионерша отправилась на день рождения своей близкой подруги, известной в сети персоны Анастасии Караниколау. Судя по фото, вечеринка у бассейна получилась зажигательной и яркой. Помимо именинницы, здесь присутствовала еще одна девушка – Ирис Палмер. Все они были одеты в ярко-розовые купальники и поделились с подписчиками огромным количеством жарких кадров.  

Девушки веселятся в бассейне (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли примерила раздельный купальник: короткий топ и бикини, а ее подруги – еще более откровенные варианты. Помимо горячих кадров в откровенных позах возле бассейна и в воде, они позировали и с детьми.

  • Я люблю тебя
  • Мне нужно знать, откуда костюм Кайли!
  • Какие вы горячие!
  • Малышки, вы супер
  • Прекрасны в розовом
  • Розовый выглядит так хорошо на вас!
  • Кайли действительно королева!
  • Ох, прекратите это…

Многие подписчики, впрочем, остались недовольны. Их возмутили как максимально откровенные фото, где еще и фигурируют дети, так и ненатуральность девушек.

  • Теперь я не могу даже восхищаться женщинами с хорошим задом, потому что я не знаю, какая из них настоящая. Это реально?
  • Можете ли вы дать мне телефон вашего хирурга?  
  • На этой картинке столько силикона
  • Перерабатывайте пластик, чтобы они могли положить его в свои тела!
  • У вас у всех один врач?
  • Какой замечательный пример – напиваться вокруг ваших детей

"Горячие" фото уже облетели сеть (фото: instagram.com/kyliejenner) 

К слову, еще одна девушка из знаменитого семейства, которая обожает розовый – Кендалл. Недавно она буквально взорвала сеть воздушным платьем от шведского бренда H&M и итальянского модельера Джамбаттиста Валли.  

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