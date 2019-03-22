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Голая правда: горячие фото и откровенные признания Кайли Дженнер "взорвали" сеть

Lite » Мода 22.03.2019 - 11:38
Голая правда: горячие фото и откровенные признания Кайли Дженнер "взорвали" сеть
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

21-летняя звезда примерила кутюрные наряды для новой съемки

Кайли Дженнер нечего скрывать от 129-миллионной армии фанатов. В своем аккаунте в Instagram она с удовольствием делится подробностями личной жизни, бьюти-секретами и методами воспитания маленькой дочки. Но, тем не менее, немецкому Interview удалось показать ее с еще более интимной стороны и вывести на откровенный разговор.

Девушка стала героиней нового номера весна-лето 2019. Выпуск только появился в продаже, но кадры из съемки в стиле бурлеск и цитаты звезды уже облетели сеть. В фотосессии Кайли предстала в весьма пикантных и сексуальных, но при этом стильных и утонченных образах. На обложке она красуется в красном латексном боди и широкополой шляпе, а внутри можно найти еще более горячие снимки.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер для немецкого Interview

Так, на одном фото она примерила необычное кутюрное платье, напоминающее цветок или крылья бабочки, на втором позирует в ультрасексуальном боди и ботфортах популярной сейчас леопардовой расцветки, на третьем демонстрирует соблазнительные формы в черном комплекте нижнего белья и корсете со шнуровкой… Остальные  ингредиенты эротической работы модного дуэта фотографов Morelli Brothers: дорогие украшения, чувственный макияж и откровенные позы. 

Кайли Дженнер для немецкого Interview

Кайли Дженнер для немецкого Interview

Кайли Дженнер для немецкого Interview

Сопровождается съемка не менее откровенными разговорами. Так, Кайли призналась, что ее успех – целиком дело ее собственных рук, несмотря на обеспеченную семью. "Я не получила от своих родителей ни копейки с 15 лет. Чтобы организовать бизнес, я использовала только свои деньги, и я горжусь этим".  Лучше всего, по словам знаменитости, ее определяет понятие "слелала себя сама". Хотя девушка не отрицает, что семейные связи и успех в соцсетях в свое время ей очень помогли.

Голая правда: горячие фото и откровенные признания Кайли Дженнер &quot;взорвали&quot; сеть

Голая правда: горячие фото и откровенные признания Кайли Дженнер &quot;взорвали&quot; сеть

Кайли Дженнер для немецкого Interview

Не обошли стороной редакторы глянцевого издания и тему материнства. Так, Кайли рассказала, что всегда мечтала стать молодой мамой, а также очень хочет еще детей со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом. Но в ближайшее время еще одна беременность в ее планы не входит. А насчет участия Сторми в телешоу и прочих проектах она не спешит. Потому что хочет дать девочке достичь того возраста, когда она сама решит, нужно ей это или нет.

Напомним, ранее сестры Кендалл и Кайли Дженнер поделились "горячими" кадрами новой линии купальников

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