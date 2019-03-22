Голая правда: горячие фото и откровенные признания Кайли Дженнер "взорвали" сеть

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

21-летняя звезда примерила кутюрные наряды для новой съемки

Кайли Дженнер нечего скрывать от 129-миллионной армии фанатов. В своем аккаунте в Instagram она с удовольствием делится подробностями личной жизни, бьюти-секретами и методами воспитания маленькой дочки. Но, тем не менее, немецкому Interview удалось показать ее с еще более интимной стороны и вывести на откровенный разговор.

Девушка стала героиней нового номера весна-лето 2019. Выпуск только появился в продаже, но кадры из съемки в стиле бурлеск и цитаты звезды уже облетели сеть. В фотосессии Кайли предстала в весьма пикантных и сексуальных, но при этом стильных и утонченных образах. На обложке она красуется в красном латексном боди и широкополой шляпе, а внутри можно найти еще более горячие снимки.

Кайли Дженнер для немецкого Interview

Так, на одном фото она примерила необычное кутюрное платье, напоминающее цветок или крылья бабочки, на втором позирует в ультрасексуальном боди и ботфортах популярной сейчас леопардовой расцветки, на третьем демонстрирует соблазнительные формы в черном комплекте нижнего белья и корсете со шнуровкой… Остальные ингредиенты эротической работы модного дуэта фотографов Morelli Brothers: дорогие украшения, чувственный макияж и откровенные позы.

Кайли Дженнер для немецкого Interview

Сопровождается съемка не менее откровенными разговорами. Так, Кайли призналась, что ее успех – целиком дело ее собственных рук, несмотря на обеспеченную семью. "Я не получила от своих родителей ни копейки с 15 лет. Чтобы организовать бизнес, я использовала только свои деньги, и я горжусь этим". Лучше всего, по словам знаменитости, ее определяет понятие "слелала себя сама". Хотя девушка не отрицает, что семейные связи и успех в соцсетях в свое время ей очень помогли.

Кайли Дженнер для немецкого Interview

Не обошли стороной редакторы глянцевого издания и тему материнства. Так, Кайли рассказала, что всегда мечтала стать молодой мамой, а также очень хочет еще детей со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом. Но в ближайшее время еще одна беременность в ее планы не входит. А насчет участия Сторми в телешоу и прочих проектах она не спешит. Потому что хочет дать девочке достичь того возраста, когда она сама решит, нужно ей это или нет.

Напомним, ранее сестры Кендалл и Кайли Дженнер поделились "горячими" кадрами новой линии купальников.

Также Кайли Дженнер растрогала сеть очень милым фото с дочкой.