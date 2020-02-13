Аппетитная какая: Вера Брежнева рассекретила пикантный образ ко Дню святого Валентина

Роскошная Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Вера решила приоткрыть тайну и показать поклонникам детали яркого образа

Уже завтра, 14 февраля весь мир накроет “любовная лихорадка” с милыми открытками, конфетами и цветами. День всех влюбленных (День святого Валентина) покорил также селебритис, которые интригуют своими романтичными планами. Отметим, что даже принц Уильям пообещал приятно удивить Кейт Миддлтон в этот день… А вот певица Вера Брежнева и вовсе решила раскрыть главную интригу, показав свой праздничный образ. По первым фото уже становиться понятно - Константину Меладзе повезло с женой-красоткой.

И хотя 38-летняя Брежнева не спешит показывать образ в целом, но его “пикантных деталей” достаточно.

Роскошная Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

По снимкам можно рассмотреть верх изысканного платья ярко-синего оттенка. Платье оголяет плечи, а также демонстрирует пышную зону декольте своей обладательницы. Скорее всего, платье также имеет корсет. Оданко пока что поклонникам остается ждать больше фото.

Зато супруга Константина Меладзе вдоволь позволила рассмотреть ювелирные украшения. Яркий вечерний образ Брежневой довершает колье из белого золота с бриллиантами от бренда Mercury. В ушах - маленькие гвоздики, чтобы ничто не отвлекало внимания от колье и зоны декольте.

Не забыла Брежнева и о праздничном мейкапе в нежных тонах. На губах немного розовой помады. А вот голубые глаза эффектно подчеркивают золотистые тени. В целом образ получился действительно роскошный.

“К 14 февраля готова. А вы?” - уточняет у поклонников экс-солистка “ВИА Гры”.

Фото: instagram.com/ververa

Поклонники исполнительницы пришли в восторг от ее эффектного аутфита. И поспешили засыпать Веру восторженными комментариями:

“Теперь придётся готовиться)”

“Нам всем нужна ВЕРА!”

“Эталон красоты! я тоже готов”

“Аппетитная какая!”

“Ух ты!!! Какая красотка сногсшибательная”

“Верочка, какая Вы красавица!!! Вы мой идеал!!!”

“Восхищаюсь вашей естественной красотой”

Скриншот комментариев: instagram.com/ververa

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