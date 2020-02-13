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Апетитна яка: Віра Брежнєва розсекретила пікантний образ до Дня святого Валентина

Lite » Мода 13.02.2020 - 12:52
Апетитна яка: Віра Брежнєва розсекретила пікантний образ до Дня святого Валентина
Розкішна Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Віра вирішила привідкрити таємницю і показати шанувальникам деталі яскравого образу

Вже завтра, 14 лютого весь світ накриє "любовна лихоманка" з милими листівками, цукерками і квітами. День всіх закоханих (День святого Валентина) підкорив також селебритис, які інтригують своїми романтичними планами. Відзначимо, що навіть принц Вільям пообіцяв приємно здивувати Кейт Міддлтон в цей день... А ось співачка Віра Брежнєва і зовсім вирішила розкрити головну інтригу, показавши свій святковий образ. За першими фото вже стає зрозуміло - Костянтину Меладзе пощастило з дружиною-красунею.

І хоча 38-річна Брежнєва не поспішає показувати образ в цілому, але його "пікантних деталей" досить.

Апетитна яка: Віра Брежнєва розсекретила пікантний образ до Дня святого Валентина

Розкішна Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

По знімках можна розглянути верх вишуканої сукні яскраво-синього відтінку. Сукня оголює плечі, а також демонструє пишну зону декольте своєї власниці. Швидше за все, плаття також має корсет. Проте поки що шанувальникам залишається чекати більше фото.

Зате дружина Костянтина Меладзе вдосталь дозволила розглянути ювелірні прикраси. Яскравий вечірній образ Брєжнєвої довершує кольє з білого золота з діамантами від бренду Mercury. У вухах - маленькі гвоздики, щоб ніщо не відволікало уваги від кольє та зони декольте.

Не забула Брежнєва і про святковий макіяж в ніжних тонах. На губах трохи рожевої помади. А ось блакитні очі ефектно підкреслюють золотисті тіні. В цілому образ вийшов справді розкішний.

“До 14 лютого готова. А ви?" - уточнює у прихильників екс-солістка "ВІА Гри".

Апетитна яка: Віра Брежнєва розсекретила пікантний образ до Дня святого Валентина

Фото: instagram.com/ververa

Шанувальники співачки прийшли в захват від її ефектного аутфіту. І поспішили засипати Віру захопленими коментарями:

  • "Тепер доведеться готуватися)"
  • "Нам усім потрібна ВІРА!"
  • “Еталон краси! я теж готовий"
  • "Апетитна яка!"
  • “Ух ти!!! Яка карколомна красуня"
  • “Вірочка, яка Ви красуня!!! Ви мій ідеал!!!"
  • "Захоплююся вашою природною красою"

Апетитна яка: Віра Брежнєва розсекретила пікантний образ до Дня святого Валентина

Скріншот коментарів: instagram.com/ververa

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