Почувствует себя особенной: принц Уильям будет удивлять Кейт Миддлтон на День влюбленных

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Как выяснилось, принц Уильям - милый романтик

Еще совсем немного, и влюбленные из разных уголков планеты будут отмечать “праздник любви” — день всех влюбленных или день святого Валентина (14 февраля). При этом селебритис и даже монаршие особы — не исключение. И хотя представителям королевских семей вдвойне сложнее насладиться праздником, но выкроить время на свою половинку — задача из обязательных. Как выяснилось, 37-летний принц Уильям — еще тот романтик. Даже после многих лет совместной жизни герцог Кембриджский всячески старается удивить свою супругу. И 2020-й год не станет исключением. Даже несмотря на крайне загруженный график в связи с отречением Меган Маркл и принца Гарри.

Так, принц Уильям на данный момент занят подготовкой романтичного праздника ко дню святого Валентина для Кейт Миддлтон. По словам королевского эксперта Кэти Николл, герцог Кембриджский готовит для своей звездной супруги нечто особенное ко Дню влюбленных. По словам Николл, “принц Уильям сделает все, чтобы Кейт Миддлтон почувствовала себя особенной в День всех влюбленных”.

Как правило, Уильям в обязательном порядке балует свою супругу романтичным ужином (может, даже при свечах) в их любимом итальянском ресторане, расположенном в Лондоне. Хотя есть одно “но” — герцогам Кембриджским крайне сложно остаться незамеченными на публике. Безусловно, всегда есть риск, что их ужин может быть омрачен навязчивыми взглядами и папарацци. Особенно, когда к представителям королевской семьи Великобритании наблюдается столь повышенное внимание.

Вместо романтичного ужина в ресторане пара скорее всего проведет время дома

Поэтому королевский эксперт предполагает, что в этом году на 14 февраля Кейт Миддлтон и принц Уильям скорее всего откажутся от публичных выходов и останутся дома, организовав уютный вечер в компании только друг друга.

“Уильям очень милый, а еще он романтик в глубине души. Уверена, что это будет открытка и подарок, который отразит его заботу и любовь к Кейт и удивит ее. Он сделает всё, чтобы в этот день она почувствовала себя особенной. Вероятнее всего, они устроят тихий домашний ужин», — рассказала Кэти Николл в комментарии журналу OK!.

Отметим, что сама Кейт Миддлтон неоднократно признавалась, что ее сердце принц Уильям покорил в том числе благодаря своим кулинарным способностям. Герцог Кембриджский при наличии времени с удовольствием балует свою семью вкусными завтраками.

Отметим, что Кейт и Уильям познакомились еще в 2002 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. 16 ноября 2010 года Кларенс-хаус объявил о помолвке принца Уильяма с Кейт Миддлтон. 23 ноября 2010 года в 11:00 была объявлена дата свадьбы. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которую было приглашено 1900 человек.

На данный момент пара воспитывает троих детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон показала образ ко дню святого Валентина в шарфе с сердечками и красном платье.