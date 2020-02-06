Кокетливые губки: Настя Каменских показала романтичный мейкап на День святого Валентина

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя готовит поклонникам приятный сюрприз

Настя Каменских зарядилась энергией во время мексиканских каникул с Потапом и готова к новым проектам! Даже больше - к сюрпризам. Об этом украинская красотка сообщила поклонникам в сети instagram. Так, Каменских опубликовала милое фото, позируя в машине. На снимке Настя “загадочно” смотрит в сторону, давая в деталях рассмотреть свой макияж.

При этом Каменских интригует: “Готовлю для вас столько сюрпризов”. Свой пост исполнительница также сопроводила “влюбленным” смайлком в сердечках.

На фото Настя в мягком кашемировом свитере серого цвета кокетливо показывает покатое плечо. Густые волосы собраны в высокую элегантную прическу. Из украшений видим золотые маленькие сережки, “облепившие” все ухо исполнительницы.

Отдельного внимания заслуживаем макияж Каменских. Настя сделала акцент на максимальную естественность, отказавшись от алой помады или румян. Весь акцент переведен на глаза, эффектно подкрашенные насыщенным синим цветом. В преддверии дня всех влюбленных (день святого Валентина 14 февраля) следует присмотреться к такому макияжу.

Эффектная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Тем временем поклонники Насти поспешили прокомментировать ее новое фото. Многие подчеркнули, что уже давно не слышали творческих новостей от своей любимицы. Поэтому ждут их с нетерпением.

“Такая женственная, нежная и очень красивая”

“Ой какая холосаяяяя”

“Красотуличка, ждем с нетерпением”

“Красотка! Я уже жду не дождусь”

“Обворожительно красива Анастасия”

“Тот момент когда открыл холодильник и смотришь на отбивнушку после 21.00))”

“Неужели мы увидим все блоги?”

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Кстати, по возвращению в Украину из Мексики Настя долго не расслаблялась. Певица отправилась в спортзал, откуда поспешила поделиться мотивацией. Хотя следует отметить, что даже во время райского отпуска Настя не забывала о строгом режиме. И результат того стоит! Ведь вернувшись с отдыха, Каменских восхитила своей стройностью. Позируя в спортивных шортах и топе, Настя показывает, что прилетела с отдыха исключительно с хорошим настроением и воспоминаниями, а не с лишними килограммами от “все включено”.

”Я начала свой день со спорта. А вы как?” - подписала снимок Каменских.

Спортивная Настя (фото: instagram.com/kamenskux/)

Напомним, ранее Настя Каменских в белье засветила соблазнительный загар и плоский животик.