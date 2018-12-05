Названы самые ожидаемые украинские фильмы в 2019 году: Топ-пятерка

Трейлер фильма "Захар Беркут" (Видео: YouTube / FILM.UA Group)
В 2019 году украинцев ожидает множество киноновинок от отечественных режиссеров. Самые ожидаемые из них - в подборке Lite.
"Люксембург"
Драматический фильм-триллер режиссера Мирослава Слабошпицкого
Речь в "Люксембурге" пойдет о Чернобыле. В производстве приняли участие: Украина, Германия, Нидерланды, Франция, Норвегия. Премьера фильма, возможно, пройдет на одном из кинофестивалей класса "А": Берлинском, Каннском или Венецианском. О сюжете пока ничего неизвестно.
Фото: Мирослав Слабошпицкий (cultprostir.ua)
"Продюсер"
Комедия кинорежиссера Сергея Вейна
Фильм в жанре комедийного роуд-муви рассказывает о молодом продюсере, который пытается доставить деньги на съемочную площадку своего фильма. В главной роли Сергей Дурнев. Во второстепенных обещаны: Даша Астафьева, Мишель Андраде и Павел Зибров. Премьера запланирована на 14 февраля.02.2019
Трейлер фильма "Продюссер" (Видео: YouTube / Producer Movie)
"Захар Беркут"
Историческая драма, боевик от режиссеров Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна
Экранизация истории о противостоянии жителей Карпат под предводительством Захара Беркута войску хана Бурунды ориентирована и на американский рынок. Поэтому на главные роли были приглашены Роберт Патрик и Томми Флэнаган. Премьера запланирована на март 2019-го.
Кадр из фильма "Захар Беркут"
"Только чудо"
Детский фильм-фэнтези от режиссера Елены Каретник
Действие картины в жанре "рождественское фэнтези" происходит во времена, Малого ледниковго периода. История о парне по имени Северин и его сестре по имени Аника. Вместе им предстоит найти лекарство для тяжело больного отца. Фильм, подчиняясь своей тематике, выйдет 1 января.
"Тільки Диво" (Скриншот: YouTube / KAZKA Production)
"Стус" ("Птах душі")
Биографическая драма от режиссера Романа Бровко
Картина представляет из себя рискованную затею. С одной стороны, фигура Василия Стуса для Украины очень важна. С другой - присутствует неразбериха с вырезанными сценами суда над Стусом (эпизод с адвокатом Медведчуком).
Фото: Художественный фильм о Василия Стуса / Facebook
Как сообщалось ранее, в Украине состоялась премьера масштабного исторического экшна "Король Данило", режиссером и сценаристом которого выступил Тарас Химич.
Также мы писали о том, что недавно американский журнал Forbes составил список из пяти лучших фильмов ужасов, которые вышли в прокат в 2018 году.
Напомним, что украинский документальный фильм The Distant Barking of Dogs ("Отдаленный лай собак") прошел квалификацию оскаровского комитета и вошел в список претендентов на соискание престижной премии.
Видео: РБК-Украина