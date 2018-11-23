На экраны вышел долгожданный украинский исторический блокбастер

Трейлер фильма "Король Данило" (Видео: YouTube / Invert Pictures Film Studio)

В Украине состоялась премьера масштабного исторического экшна "Король Данило", режиссером и сценаристом которого выступил Тарас Химич. Презентация прошла в Тернополе, в котором проходили съемки картины, передает в пятницу, 23 ноября, ресурс "За Збручем".

Вообще для создания исторического блокбастера съемочная команда работала на тридцати локациях Западной Украины.

Действие ленты разворачивается на Руси в начале XIII века. Князь Данило и его брат Василько совершают налет на приграничный замок. Оказывается, что замок принадлежит тайному ордену, и благодаря своей изобретательности Данило захватывает магистра общества. Тот сообщает, что с востока надвигается большая угроза, и призывает князя объединиться в борьбе с могущественным Ханом Батыем. Тем временем, Батый нападает на Русь и разрушает города. Данило Галицкий решает начать переговоры с врагом. ему предстоит преодолеть множество испытаний и смертельных опасностей.

Герои картины "Король Данило" (фото: пресс-служба)

Съемки исторического боевика "Король Данило" начались в 2017 году.

Отмечается, что в Ивано-Франковске в кинотеатре "Космос" в субботу, 24 ноября в 18:30 состоится пресс-конференция и эксклюзивный предпремьерный показ для иванофранковцев с возможностью пообщаться с создателями нового украинского фильма "Король Данило".

Съемочная команда фильма "Король Данило" в Ивано-Франковске (Фото: facebook.com/koroldanylo)

На официальной Facebook-странице фильма опубликовали предварительный список кинотеатров, в которых происходит прокат "Король Данило":

Киев:

Кинотеатр "Планета кино"

Кинотеатр "Cinema City" Ocean Plaza

Кинотеатр ККФ "Лейпциг"

Кинотеатр ККФ "Флоренция"

Кинотеатр "Лира"

Кинотеатр "Киев" с 29.11

Кинотеатр Мультиплекс Lavinia Mall

Кинотеатр Мультиплекс Sky Mall

Кинотеатр Мультиплекс Проспект

Львов:

Кинотеатр "Планета кино", ТРЦ Форум

Кинотеатр "Планета кино", ТРЦ King Kross

Кинотеатр "Кинопалац"

Кинотеатр Мультиплекс Victoria's Gardens

Суммы:

Кинотеатр "Планета кино"

Харьков:

Кинотеатр "Планета кино"

Мультиплекс "Дафи"

Одесса:

Кинотеатр "Планета кино", Котовского

Кинотеатр "Планета кино", Таирова

Кинотеатр "Cinema City"

Ровно:

Кинотеатр "Кинопалац"

Херсон:

Кинотеатр "Юбилейный"

Луцк:

"Кинотеатр Адреналин"

"Кинотеатр Премьер Сити"

Запорожье:

"Кинотеатр Байда"

Тернополь:

"Cinema City"

Ивано-Франковск

Кинотеатр "Линия кино Космос"

Кинотеатр "Люмьер"

Владимир-Волынский:

"Кинотеатр им. Т. Шевченко"

Червоноград:

"Кинотеатр Сити"

Коломыя:

Кинотеатр "Лента: кино и кофе"

Днепр:

Кинотеатр Мультиплекс Проспект

Белая Церковь:

"Кинотеатр Довженко" с 29.11

Картина "Король Данило" (фото: пресс-служба)

Напомним, ранее мы писали про интересные факты о первом украинском блокбастере "Король Данило".

Также сообщалось, что украинский аматорский фильм "Чорний козак", снятый режиссером Владиславом Чабанюком по мотивам сказки Сашка Лирныка, за 11 дней отечественного кинопроката собрал кассу в более 550 тысяч гривен.

Отметим, что украинский семейный фильм "Круг Жизни" признали самой ожидаемой кинолентой из Европы.

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Видео: РБК-Украина