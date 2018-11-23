На экраны вышел долгожданный украинский исторический блокбастер

Трейлер фильма "Король Данило" (Видео: YouTube / Invert Pictures Film Studio)
В Украине состоялась премьера масштабного исторического экшна "Король Данило", режиссером и сценаристом которого выступил Тарас Химич. Презентация прошла в Тернополе, в котором проходили съемки картины, передает в пятницу, 23 ноября, ресурс "За Збручем".
Вообще для создания исторического блокбастера съемочная команда работала на тридцати локациях Западной Украины.
Действие ленты разворачивается на Руси в начале XIII века. Князь Данило и его брат Василько совершают налет на приграничный замок. Оказывается, что замок принадлежит тайному ордену, и благодаря своей изобретательности Данило захватывает магистра общества. Тот сообщает, что с востока надвигается большая угроза, и призывает князя объединиться в борьбе с могущественным Ханом Батыем. Тем временем, Батый нападает на Русь и разрушает города. Данило Галицкий решает начать переговоры с врагом. ему предстоит преодолеть множество испытаний и смертельных опасностей.
Герои картины "Король Данило" (фото: пресс-служба)
Съемки исторического боевика "Король Данило" начались в 2017 году.
Отмечается, что в Ивано-Франковске в кинотеатре "Космос" в субботу, 24 ноября в 18:30 состоится пресс-конференция и эксклюзивный предпремьерный показ для иванофранковцев с возможностью пообщаться с создателями нового украинского фильма "Король Данило".
Съемочная команда фильма "Король Данило" в Ивано-Франковске (Фото: facebook.com/koroldanylo)
На официальной Facebook-странице фильма опубликовали предварительный список кинотеатров, в которых происходит прокат "Король Данило":
Киев:
Кинотеатр "Планета кино"
Кинотеатр "Cinema City" Ocean Plaza
Кинотеатр ККФ "Лейпциг"
Кинотеатр ККФ "Флоренция"
Кинотеатр "Лира"
Кинотеатр "Киев" с 29.11
Кинотеатр Мультиплекс Lavinia Mall
Кинотеатр Мультиплекс Sky Mall
Кинотеатр Мультиплекс Проспект
Львов:
Кинотеатр "Планета кино", ТРЦ Форум
Кинотеатр "Планета кино", ТРЦ King Kross
Кинотеатр "Кинопалац"
Кинотеатр Мультиплекс Victoria's Gardens
Суммы:
Кинотеатр "Планета кино"
Харьков:
Кинотеатр "Планета кино"
Мультиплекс "Дафи"
Одесса:
Кинотеатр "Планета кино", Котовского
Кинотеатр "Планета кино", Таирова
Кинотеатр "Cinema City"
Ровно:
Кинотеатр "Кинопалац"
Херсон:
Кинотеатр "Юбилейный"
Луцк:
"Кинотеатр Адреналин"
"Кинотеатр Премьер Сити"
Запорожье:
"Кинотеатр Байда"
Тернополь:
"Cinema City"
Ивано-Франковск
Кинотеатр "Линия кино Космос"
Кинотеатр "Люмьер"
Владимир-Волынский:
"Кинотеатр им. Т. Шевченко"
Червоноград:
"Кинотеатр Сити"
Коломыя:
Кинотеатр "Лента: кино и кофе"
Днепр:
Кинотеатр Мультиплекс Проспект
Белая Церковь:
"Кинотеатр Довженко" с 29.11
Картина "Король Данило" (фото: пресс-служба)
Напомним, ранее мы писали про интересные факты о первом украинском блокбастере "Король Данило".
Также сообщалось, что украинский аматорский фильм "Чорний козак", снятый режиссером Владиславом Чабанюком по мотивам сказки Сашка Лирныка, за 11 дней отечественного кинопроката собрал кассу в более 550 тысяч гривен.
Отметим, что украинский семейный фильм "Круг Жизни" признали самой ожидаемой кинолентой из Европы.
Видео: РБК-Украина