Названы лучшие фильмы ужасов 2018 года

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Будет что посмотреть на Хэллоуин

Американский журнал Forbes составил список из пяти лучших фильмов ужасов, которые вышли в прокат в 2018 году. Как сообщается на сайте издания, в список вошли не только хорроры, но и картины, которые находятся на пересечении разных жанров кино.

Лидером рейтинга стал фильм "Реинкарнация" режиссера Ари Астера. Он является для него дебютной работой.

Лента рассказывает историю художницы Энни Грэхем, у которой умирает мать. После того, как ее хоронят, в семье женщины начинают происходить жуткие и мистические вещи. Главные роли в фильме исполняют Тони Коллетт, Алекс Вулф, Гэбриел Бирн и Милли Шапиро. Еще до релиза фильм был назван самым ожидаемым для прошедшего лета.

Видео: трейлер фильма Реинкарнация (youtube.com/HD Трейлеры)

Вторую позицию занимает триллер "Тихое место", в котором главную роль исполнила Эмили Блант. А замыкает тройку лидеров комедия "Простите за беспокойство". По мнению кинокритиков, абсурдный дистопичный мир фильма делает его больше похожим на хоррор.

В первую пятерку также вошли "Хэллоуин" Дэвида Гордона Грина и фантастическая картина "Аннигиляция" Алекса Гарленда.

Напомним, ранее были названы 20 лучших фильмов 2018 года.

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Видео: РБК-Украина