Вышел официальный тизер фильма "Захар Беркут"

Тизер фильма "Захар Беркут" (YouTube/FILM.UA Group)

"Захар Беркут" - историческая драма от режиссера Ахтема Сеитаблаева по мотивам повести Ивана Франко. Премьера фильма в Украине состоится 10 октября 2019.

Сюжет разворачивается в 1241 году. Нашествие Монгольской орды на славянские земли продолжается. Уничтожая все на своем пути, войска хана Бурунды подходят к Карпатам и останавливаются у подножья гор.

Однажды ночью охотникам братьям Беркутам удается пробраться во вражеский монгольский лагерь и освободить пленных. В ответ на это разъяренный хан решает отомстить и собирается идти напрямик через горы, разрушая карпатские селения.

Среди местных жителей предводитель орды находит предателя, который открывает ему тайных ход в горах. Но и у охотников во главе с Захаром Беркутом есть план, как навсегда остановить врагов.

Кадр из фильма "Захар Беркут"

Факты о фильме "Захар Беркут"

Над созданием картины работала интернациональнная команда из Украины, США, Великобритании, Монголии, Казахстана. Режиссером выступил Ахтем Сеитаблаев, а в качестве сорежиссера был задействован его голливудский коллега Джон Винн.

Главную роль Захара Беркута исполнил Роберт Патрик. Актер считает, что история о Захаре Беркуте близка каждому человеку. Она заставляет задуматься, как поступать, когда привычная размеренная жизнь оказывается под угрозой.

Роберт Патрик рассказал об отношении к своему персонажу: "Наиболее близкой в образе Захара для меня оказалась именно его воля к борьбе за свою свободу. Он не хотел чужого господства ни над ним самим, ни над его народом. Вместо этого он хотел, чтобы люди сами решали, кто и как ими должен править, и он был готов бороться за свою свободу".

В фильме "Захар Беркут" также снимались: Алекс МакНиколл, Поппи Дрейтон, Томми Флэнаган, Андрей Исаенко, Цегмид Церенболд, Олег Волощенко, Роки Майерс, Алина Коваленко, Ержан Нурымбет, Виктор Жданов, Элисон Дуди, Аян Отепберген и другие.

Кадр из фильма "Захар Беркут"

Съемки проходили летом 2018 года рядом с Синевирской Поляной в Карпатах и под Киевом, где была создана масштабная декорация горного ущелья.

Напомним, Американский институт киноискусства в США назвал самые лучшие фильмы и сериалы 2018 года. В десятке лидеров оказались картины "Рождение звезды" Брэдли Купера и триллер "Тихое место".

Также лучших актеров и знаковые фильмы 2018 года определил Национальный совет кинокритиков США. Лучшей актрисой стала Леди Гага за роль в "Рождении звезды", лучшим фильмом критики назвали "Зеленую книгу".

Видео: РБК-Украина