Названо найочікуваніші українські фільми у 2019 році: Топ-п'ятірка

Трейлер фільму "Захар Беркут" (Відео: YouTube / FILM.UA Group)

У 2019 році українців чекає безліч кіноновинок від вітчизняних режисерів. Найочікуваніші з них - у добірці Lite.

"Люксембург"

Драматичний фільм-трилер режисера Мирослава Слабошпицького

Мова в "Люксембурзі" піде про Чорнобиль. У виробництві взяли участь: Україна, Німеччина, Нідерланди, Франція, Норвегія. Прем'єра фільму, можливо, пройде на одному з кінофестивалів класу "А": Берлінському Кінофестивалі або Венеціанському. Про сюжет поки нічого невідомо.

Фото: Мирослав Слабошпицький (cultprostir.ua)

"Продюсер"

Комедія кінорежисера Сергія Вейна

Фільм в жанрі комедійного роуд-муві розповідає про молодого продюсера, що намагається доставити гроші на знімальний майданчик свого фільму. У головній ролі Сергій Дурнєв. У другорядних обіцяні: Даша Астаф'єва, Мішель Андраде і Павло Зібров. Прем'єра запланована на 14 лютого.02.2019

Трейлер фільму "Продюсер" (Відео: YouTube / Producer Movie)

"Захар Беркут"

Історична драма, бойовик від режисера Ахтема Сеітаблаєва і Джона Вінна

Екранізація історії про протистояння жителів Карпат під проводом Захара Беркута війську хана Бурунды орієнтована і на американський ринок. Тому на головні ролі були запрошені Роберт Патрік і Томмі Фленаган. Прем'єра запланована на березень 2019-го.

Кадр з фільму "Захар Беркут"

"Тільки диво"

Дитячий фільм-фентезі від режисера Олени Каретник

Дія картини в жанрі "різдвяне фентезі" відбувається в часи, Малого ледниковго періоду. Історія про хлопця на ім'я Северин та його сестрі по імені Аніка. Разом їм належить знайти ліки для тяжко хворого батька. Фільм, підкоряючись своїй тематиці, вийде 1 січня.

"Тільки Диво" (Скріншот: YouTube / KAZKA Production)

"Стус" ("Птах душі")

Біографічна драма від режисера Романа Бровка

Картина являє собою ризиковану затію. З одного боку, постать Василя Стуса для України дуже важлива. З іншого - є плутанина з вирізаними сценами суду над Стусом (епізод з адвокатом Медведчуком).

Фото: Художній фільм про Василя Стуса / Facebook

Як повідомлялося раніше, в Україні відбулася прем'єра масштабного історичного екшна "Король Данило", режисером і сценаристом якої виступив Тарас Химич.

Також ми писали про те, що нещодавно американський журнал Forbes склав список з п'яти кращих фільмів жахів, які вийшли в прокат у 2018 році.

Нагадаємо, що український документальний фільм The Distant Barking of Dogs ("Віддалений гавкіт собак") пройшов кваліфікацію оскарівського комітету і увійшов у список претендентів на здобуття престижної премії.

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Відео: РБК-Україна