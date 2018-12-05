Названо найочікуваніші українські фільми у 2019 році: Топ-п'ятірка

Трейлер фільму "Захар Беркут" (Відео: YouTube / FILM.UA Group)
У 2019 році українців чекає безліч кіноновинок від вітчизняних режисерів. Найочікуваніші з них - у добірці Lite.
"Люксембург"
Драматичний фільм-трилер режисера Мирослава Слабошпицького
Мова в "Люксембурзі" піде про Чорнобиль. У виробництві взяли участь: Україна, Німеччина, Нідерланди, Франція, Норвегія. Прем'єра фільму, можливо, пройде на одному з кінофестивалів класу "А": Берлінському Кінофестивалі або Венеціанському. Про сюжет поки нічого невідомо.
Фото: Мирослав Слабошпицький (cultprostir.ua)
"Продюсер"
Комедія кінорежисера Сергія Вейна
Фільм в жанрі комедійного роуд-муві розповідає про молодого продюсера, що намагається доставити гроші на знімальний майданчик свого фільму. У головній ролі Сергій Дурнєв. У другорядних обіцяні: Даша Астаф'єва, Мішель Андраде і Павло Зібров. Прем'єра запланована на 14 лютого.02.2019
Трейлер фільму "Продюсер" (Відео: YouTube / Producer Movie)
"Захар Беркут"
Історична драма, бойовик від режисера Ахтема Сеітаблаєва і Джона Вінна
Екранізація історії про протистояння жителів Карпат під проводом Захара Беркута війську хана Бурунды орієнтована і на американський ринок. Тому на головні ролі були запрошені Роберт Патрік і Томмі Фленаган. Прем'єра запланована на березень 2019-го.
Кадр з фільму "Захар Беркут"
"Тільки диво"
Дитячий фільм-фентезі від режисера Олени Каретник
Дія картини в жанрі "різдвяне фентезі" відбувається в часи, Малого ледниковго періоду. Історія про хлопця на ім'я Северин та його сестрі по імені Аніка. Разом їм належить знайти ліки для тяжко хворого батька. Фільм, підкоряючись своїй тематиці, вийде 1 січня.
"Тільки Диво" (Скріншот: YouTube / KAZKA Production)
"Стус" ("Птах душі")
Біографічна драма від режисера Романа Бровка
Картина являє собою ризиковану затію. З одного боку, постать Василя Стуса для України дуже важлива. З іншого - є плутанина з вирізаними сценами суду над Стусом (епізод з адвокатом Медведчуком).
Фото: Художній фільм про Василя Стуса / Facebook
Як повідомлялося раніше, в Україні відбулася прем'єра масштабного історичного екшна "Король Данило", режисером і сценаристом якої виступив Тарас Химич.
Також ми писали про те, що нещодавно американський журнал Forbes склав список з п'яти кращих фільмів жахів, які вийшли в прокат у 2018 році.
Нагадаємо, що український документальний фільм The Distant Barking of Dogs ("Віддалений гавкіт собак") пройшов кваліфікацію оскарівського комітету і увійшов у список претендентів на здобуття престижної премії.
Відео: РБК-Україна