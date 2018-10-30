Стало известно, какая украинская документалка поборется за Оскар

Трейлер фильма "Отдаленный лай собак" (видео: YouTube / FIFDH Genève)

Украинский документальный фильм The Distant Barking of Dogs ("Отдаленный лай собак") прошел квалификацию оскаровского комитета и вошел в список претендентов на соискание престижной премии. Об этом сообщил ассистент режиссера картины Азад Сафаров на своей странице в Facebook.

Напомним, что режиссером картины выступил датчанин Саймон Леренг Вилмонт, а сам фильм был снят в копродукции Дании, Швеции и Финляндии. Картина рассказывает о 10-летнем мальчике с Донбасса, который живет возле линии фронта.

"Итак, конкуренция невероятная. Рядом с нами уже около 160 лент, еще с десяток добавятся в ноябре. Это просто рекорд Оскара по количеству документальных картин", - написал он.

Скрин: facebook.com/azad.safarov

Кстати, "Отдаленный лай собак" посоревнуется даже с Майклом Муром с его новым "Фарангейт 11\9" (о президенте США Дональде Трампе).

"В декабре выберут 15 самых крутых лент. Держим кулачки за наших героев Олежку, Ярика, супер бабушку Александру Николаевну, Алену и Костю", - отметил Сафаров.

Также он опубликовал фото со съемок фильма.

Съемки фильма"Отдаленный лай собак" (Скрин: facebook.com/azad.safarov)

Как сообщалось ранее, недавно в Ассоциации кинокритиков НСКУ назвали лучшие украинские картины 2017 года, которые были определены в ходе опроса Бюро украинской киножурналистики.

Также мы писали о том, что украинский семейный фильм "Круг Жизни" признали самой ожидаемой кинолентой из Европы.

Напомним, что 17 октября в Киеве в премьерном кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ украинской драмы Сергея Лозницы "Донбасс". Кстати, эта картина получила премию за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2018. Отметим также, что "Донбасс" поедет от Украины на кинопремию "Оскар".

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Видео: РБК-Украина