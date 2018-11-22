В новом украинском фэнтези снялся американский актер - будущий "Бэтмен"

Трейлер фильма "Тільки Диво" (Видео: YouTube / KAZKA Production)

Режиссер и сценарист украинского фэнтезийного фильма "Тільки диво" Елена Каретник рассказала о съемках картины, для которой на территории ТК Буковель построили "город-декорацию" и отметила, что в ленте снялся американский актер, который сможет сыграть даже Бэтмена. Об этом сообщает "Фокус".

Елена призналась, что ей хотелось снять фильм, после которого людям захочется позвонить близким, сделать что-то хорошее, пусть мелочь, но добрую.

"Так что "Тільки диво" в первую очередь воспитательное кино, а все остальное – бантики... Да, это сказка, но она о важном – о любви к семье. Я считаю, что есть основополагающие вещи в жизни человека и о них нужно говорить, не переставая", - отметила она.

"Тільки Диво" (Скриншот: YouTube / KAZKA Production)

Также Каретник рассказала о сказочном городке "Николас Сити", в котором происходят основные события фильма. Оказывается, что для съемок ленты художники построили "город-декорацию" на территории ТК Буковель вокруг стилизованного замерзшего озера. Она отметила, что для того, чтобы не превысить бюджет (составляет 65 миллионов гривен) им пришлось пожертвовать съемками в Исландии.

"Тільки Диво" (Скриншот: YouTube / KAZKA Production)

"По сценарию фильма события происходят во время Малого Ледникового периода, который по, разным данным, продержался в Европе с 16 по 18 век. Люди стали на коньки и лыжи, упростив себе быт. Но мы придумали, что изменились не только погодные условия, но флора и фауна. Причину, по которой у волков, собак, крыс и даже у некоторых видов кошачьих появились крылья, точно никто не знает. Но в Николас-Сити появились целые "научные теории", которые, в основном, озвучивают дети", - сказала режиссер.

В фильме сыграл 12-летний актер из США Даниэль Хорак - ему достался персонажа Льюиса. Каретник рассказала, что образ этот она списала со своего сына – Жеки, "типаж Тома Сойера".

"И вдруг, мама Даниеля прислала видео на кастинг, фрагмент спектакля, где играл Даня. Это было попадание на 100%. Но одна проблема – они живут в Альбукерке, штат Нью-Мексико. К счастью, все сложилось в нашу пользу. Мама Дани – киевлянка, и они как раз планировали навестить бабушку. Так что Даниель снялся в кино, провел время с бабушкой, побывал в Карпатах, а теперь хочет переехать жить в Украину", - рассказала она.

Даниэль рассказывал, что детям-актерам на съемочной площадке "Тільки Диво" разрешали самостоятельно исполнять трюки – он, в частности, прыгал с дерева с тросом на спине. По словам Даниэля, в Голливуде его бы и близко к дереву не подпустили. Также Каретник сообщила, что Даниель смелый парень и в следующем фильме сможет сыграть даже Бэтмена.

"Тільки Диво" (Скриншот: YouTube / KAZKA Production)

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Видео: РБК-Украина