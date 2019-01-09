"Британский Оскар": объявлены номинанты на премию BAFTA 2019

Фильм "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса стал лидером по числу номинаций
Стал известен полный список номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA 2019). Он был опубликован на сайте организации. Отметим, что 72-я церемония награждения премии, которую называют "британским Оскаром", состоится в Лондоне 10 февраля, а ее ведущей назначена Джоанна Ламли.
Фаворитом грядущей церемонии оказалась лента "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, которая попала в 12 номинаций. По семь номинаций получили картины "Богемская рапсодия", "Человек на Луне", "Рома" и "Звезда родилась".
Церемония вручения кинематографических наград BAFTA наряду с присуждением премии Золотой глобус, которая уже состоялась в Калифорнии, являются своеобразной генеральной репетицией Оскара. Впервые премия была вручена в 1948 году в Лондоне. Лауреаты в качестве приза получают Золотую маску.
Полный список номинантов на премию BAFTA 2019:
Лучший фильм
Черный клановец
Фаворитка
Зеленая книга
Рома
Звезда родилась
Фото: (instagram.com/bafta)
Лучший британский фильм
Зверь
Богемская рапсодия
Фаворитка
Маккуин
Стэн и Олли
Тебя никогда здесь не было
Фото: (instagram.com/bafta)
Лучший фильм на иностранном языке
Капернаум
Холодная война
Догман
Рома
Магазинные воришки
Лучший анимационный фильм
Суперсемейка 2
Остров собак
Человек-паук: Через вселенные
Лучший режиссер
Черный клановец – Спайк Ли
Холодная война – Павел Павликовский
Фаворитка – Йоргос Лантимос
Рома – Альфонсо Куарон
Звезда родилась – Брэдли Купер
Фото: (instagram.com/bafta)
Лучший оригинальный сценарий
Холодная война
Фаворитка
Зеленая книга
Рома
Власть
Лучший адаптированный сценарий
Черный клановец
Сможете ли вы меня простить?
Человек на Луне
Если Бил-стрит могла бы заговорить
Звезда родилась
Лучшая актриса
Гленн Клоуз, Жена
Леди Гага, Звезда родилась
Мелисса МакКарти, Сможете ли вы меня простить?
Оливия Колман, Фаворитка
Виола Дэвис, Вдовы
Фото: (instagram.com/bafta)
Лучший актер
Брэдли Купер, Звезда родилась
Кристиан Бэйл, Власть
Рами Малек, Богемская рапсодия
Стив Куган, Стэн и Олли
Вигго Мортенсен, Зеленая книга
Фото: (instagram.com/bafta)
Лучшая актриса второго плана
Эми Адамс, Власть
Клэр Фой, Человек на Луне
Эмма Стоун, Фаворитка
Марго Робби, Две королевы
Рэйчел Вайс, Фаворитка
Фото: (instagram.com/bafta)
Лучший актер второго плана
Адам Драйвер, Черный клановец
Махершала Али, Зеленая книга
Ричард Е. Грант, Сможете ли вы меня простить?
Сэм Рокуэлл, Власть
Тимоти Шаламе, Красивый мальчик
Фото: (instagram.com/bafta)
Лучшая музыка к фильму
Черный клановец
Если Бил-стрит могла бы заговорить
Остров собак
Мэри Поппинс возвращается
Звезда родилась
Напомним, украинский режиссер Любомир Левицкий рассказал о закулисье Золотого Глобуса 2019. Вскоре после церемонии появился полный список победителей премии.
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