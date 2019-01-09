"Британский Оскар": объявлены номинанты на премию BAFTA 2019

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Фильм "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса стал лидером по числу номинаций

Стал известен полный список номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA 2019). Он был опубликован на сайте организации. Отметим, что 72-я церемония награждения премии, которую называют "британским Оскаром", состоится в Лондоне 10 февраля, а ее ведущей назначена Джоанна Ламли.

Фаворитом грядущей церемонии оказалась лента "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, которая попала в 12 номинаций. По семь номинаций получили картины "Богемская рапсодия", "Человек на Луне", "Рома" и "Звезда родилась".

Церемония вручения кинематографических наград BAFTA наряду с присуждением премии Золотой глобус, которая уже состоялась в Калифорнии, являются своеобразной генеральной репетицией Оскара. Впервые премия была вручена в 1948 году в Лондоне. Лауреаты в качестве приза получают Золотую маску.

Полный список номинантов на премию BAFTA 2019:

Лучший фильм

Черный клановец

Фаворитка

Зеленая книга

Рома

Звезда родилась

Фото: (instagram.com/bafta)

Лучший британский фильм

Зверь

Богемская рапсодия

Фаворитка

Маккуин

Стэн и Олли

Тебя никогда здесь не было

Фото: (instagram.com/bafta)

Лучший фильм на иностранном языке

Капернаум

Холодная война

Догман

Рома

Магазинные воришки

Лучший анимационный фильм

Суперсемейка 2

Остров собак

Человек-паук: Через вселенные

Лучший режиссер

Черный клановец – Спайк Ли

Холодная война – Павел Павликовский

Фаворитка – Йоргос Лантимос

Рома – Альфонсо Куарон

Звезда родилась – Брэдли Купер

Фото: (instagram.com/bafta)

Лучший оригинальный сценарий

Холодная война

Фаворитка

Зеленая книга

Рома

Власть

Лучший адаптированный сценарий

Черный клановец

Сможете ли вы меня простить?

Человек на Луне

Если Бил-стрит могла бы заговорить

Звезда родилась

Лучшая актриса

Гленн Клоуз, Жена

Леди Гага, Звезда родилась

Мелисса МакКарти, Сможете ли вы меня простить?

Оливия Колман, Фаворитка

Виола Дэвис, Вдовы

Фото: (instagram.com/bafta)

Лучший актер

Брэдли Купер, Звезда родилась

Кристиан Бэйл, Власть

Рами Малек, Богемская рапсодия

Стив Куган, Стэн и Олли

Вигго Мортенсен, Зеленая книга

Фото: (instagram.com/bafta)

Лучшая актриса второго плана

Эми Адамс, Власть

Клэр Фой, Человек на Луне

Эмма Стоун, Фаворитка

Марго Робби, Две королевы

Рэйчел Вайс, Фаворитка

Фото: (instagram.com/bafta)

Лучший актер второго плана

Адам Драйвер, Черный клановец

Махершала Али, Зеленая книга

Ричард Е. Грант, Сможете ли вы меня простить?

Сэм Рокуэлл, Власть

Тимоти Шаламе, Красивый мальчик

Фото: (instagram.com/bafta)

Лучшая музыка к фильму

Черный клановец

Если Бил-стрит могла бы заговорить

Остров собак

Мэри Поппинс возвращается

Звезда родилась

Напомним, украинский режиссер Любомир Левицкий рассказал о закулисье Золотого Глобуса 2019. Вскоре после церемонии появился полный список победителей премии.

Мы также писали о том, что американские актрисы блистали на Золотом глобусе 2019 в платьях от украинских дизайнеров.

Кстати, "девушка с водой" на церемонии "Золотого Глобуса" вызвала настоящий фурор в сети.