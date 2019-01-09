"Британський Оскар": оголошені номінанти на премію BAFTA 2019

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Фільм "Фаворитка" грецького режисера Йоргоса Лантімоса став лідером за кількістю номінацій

Став відомий повний список номінантів на премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA 2019). Він був опублікований на сайті організації. Зазначимо, що 72-а церемонія нагородження премії, яку називають "британським Оскаром", відбудеться в Лондоні 10 лютого, а її ведучою призначена Джоанна Ламлі.

Фаворитом майбутньої церемонії виявилася стрічка "Фаворитка" грецького режисера Йоргоса Лантімоса, яка потрапила в 12 номінацій. По сім номінацій отримали фільми "Богемська рапсодія", "Людина на Місяці", "Рома" і "Зірка народилася".

Церемонія вручення кінематографічних нагород BAFTA поряд із присудженням премії Золотий глобус, яка вже відбулася в Каліфорнії, є своєрідною генеральною репетицією Оскара. Вперше премія була вручена в 1948 році в Лондоні. Лауреати в якості призу отримують Золоту маску.

Повний список номінантів на премію BAFTA 2019:

Кращий фільм

Чорний клановець

Фаворитка

Зелена книга

Рома

Зірка народилася

Фото: (instagram.com/bafta)

Кращий британський фільм

Звір

Богемська рапсодія

Фаворитка

Маккуїн

Стен і Оллі

Тебе ніколи тут не було

Фото: (instagram.com/bafta)

Кращий фільм іноземною мовою

Капернаум

Холодна війна

Догман

Рома

Магазинні злодюжки

Кращий анімаційний фільм

Суперсімейка 2

Острів собак

Людина-павук: Через всесвіти

Кращий режисер

Чорний клановець – Спайк Лі

Холодна війна – Павло Павликівський

Фаворитка – Йоргос Лантимос

Рома – Альфонсо Куарон

Зірка народилася – Бредлі Купер

Фото: (instagram.com/bafta)

Кращий оригінальний сценарій

Холодна війна

Фаворитка

Зелена книга

Рома

Влада

Кращий адаптований сценарій

Чорний клановець

чи Зможете ви мене пробачити?

Людина на Місяці

Якщо Біл-стріт могла б заговорити

Зірка народилася

Краща актриса

Гленн Клоуз, Дружина

Леді Гага, Зірка народилася

Мелісса Маккарті, чи Зможете ви мене пробачити?

Олівія Колман, Фаворитка

Віола Девіс, Вдови

Фото: (instagram.com/bafta)

Кращий актор

Бредлі Купер, Зірка народилася

Крістіан Бейл, Влада

Рамі Малек, Богемська рапсодія

Стів Куган, Стен і Оллі

Вігго Мортенсен, Зелена книга

Фото: (instagram.com/bafta)

Краща актриса другого плану

Емі Адамс, Влада

Клер Фой, Людина на Місяці

Емма Стоун, Фаворитка

Марго Роббі, Дві королеви

Рейчел Вайс, Фаворитка

Фото: (instagram.com/bafta)

Кращий актор другого плану

Адам Драйвер, Чорний клановець

Махершала Алі, Зелена книга

Річард Е. Грант, Чи зможете ви мене пробачити?

Сем Рокуелл, Влада

Тімоті Шаламе, Гарний хлопчик

Фото: (instagram.com/bafta)

Краща музика до фільму

Чорний клановець

Якщо Біл-стріт могла б заговорити

Острів собак

Мері Поппінс повертається

Зірка народилася

Нагадаємо, український режисер Любомир Левицький розповів про закулісся Золотого Глобуса 2019. Незабаром після церемонії з'явився повний список переможців премії.

Ми також писали про те, що американські актриси сяяли на Золотому глобусі 2019 в сукнях від українських дизайнерів.

До речі, "дівчина з водою" на церемонії "Золотого Глобуса" викликала справжній фурор в мережі.