Американские актрисы блистали на Золотом глобусе 2019 в платьях от украинских дизайнеров

Фото: Джейми Чон (instagram.com/jamiejchung)

Все больше мировых знаменитостей выбирают наряды украинских модельеров

Еще две мировые звезды вышли в свет в нарядах от украинских дизайнеров, причем на этот раз - на одной из самых престижных кинопремий. Американская актриса Джейми Чон появилась на афтепати Золотого глобуса 2019, что проходило в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, в эффектном красном платье от Нади Дзяк.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила сама актриса, известная зрителям по реалити-шоу проекта MTV "Реальный мир", а также своими ролями в фильмах "Чак и Ларри: Пожарная свадьба", "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок" и "Запрещенный прием".

В подписи Джейми поблагодарила дизайнера за прекрасный наряд.

Фото: (instagram.com/jamiejchung)

Отметим, что платье довольно откровенное, так как в нем много полупрозрачных вставок.

Фото: (пресс-служба Нади Дзяк)

Надя Дзяк также похвасталась таким успехом в Instagram. Украинский дизайнер опубликовала видео, на котором Джейми танцует в ее платье, выйдя из лифта.

Видео: (instagram.com/p/BsVsiQ1oikH)

Второй звездой стапа актриса Меган Маллали, которая вышла на сцену Золотого глобуса 2019 в роскошном синем платье в пол от дизайнера Ольги Навроцкой.

Об этом сама модельер с гордостью сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром, рассматривая гостей красной дорожки golden globe awards и мечтая о том, что бы когда-нибудь увидеть там свое платье, с удивлением обнаружила, что оно уже там есть и это лучший знак и сюрприз начала года)) как я выяснила это "Megan Mullally акторка, афігєнский голос багатьох мультів і чудова персона з Уіл та Ґрейс. А ще шалена колишня з parks&rec))". Она написала, что купила наше платье онлайн, мы думаем что на ferfetch", - сообщила Навроцкая.

Фото: (facebook.com/olga.navrotska)

Отметим, что 60-летняя Меган Маллали наиболее известна по роли Карен Уокер в ситкоме "Уилл и Грейс" (1998–2006, 2017 - н.в.). За свою роль она получила восемь номинаций на премию Эмми в категории "Лучшая женская роль второго плана в комедийном телесериале", выиграв дважды, в 2000 и 2006 годах. Кроме этого, она четырежды была номинирована на Золотой глобус.

Фото: (facebook.com/olga.navrotska)

Актриса также поделилась снимком с церемонии в своем Instagram, на котором она запечатлена с коллегой-актрисой Кристен Белл. В своих сториз она сообщила имя дизайнера ее наряда.

Фото: (instagram.com/meganomullally)

Напомним, ранее голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс восхитила образом в платье-вышиванке на отдыхе с мужем и детьми на Кубе.

Мы также сообщали, что известная певица Дуа Липа вышла на сцену в платье от украинского дизайнера. Звезда выступила на праздничном концерте в Чикаго в соблазнительном мини-платье бирюзового цвета из коллекции Resort 2019 Натальи Зинько.

Отметим, что всемирно известная австралийская певица Кайли Миноуг вышла в свет в наряде от украинского дизайнера. Так, на свое шоу в Дублине 50-летняя артистка надела черный топ бренда Anna October.

Видео: РБК-Украина