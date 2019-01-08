"Получить билеты сложнее, чем на Оскар": украинский режиссер о закулисье Золотого Глобуса 2019

Фото: Любомир Левицкий на красной дорожке "Золотого Глобуса" 2019 (предоставлено автором)

Церемонию посетили украинцы, которые делают все, чтобы наша страна стала полноценным игроком мирового кинорынка, говорит Любомир Левицкий

Пока в Украине праздновали Рождество, в ночь с 6 на 7 января в Беверли-Хиллз (Калифорния, США) прошла 76-я церемония вручения наград всемирно известной премии "Золотой Глобус". Премию вручают за достижения в области кинематографа и американского телевидения. Вскоре после церемонии появился полный список победителей премии.

На одной из самых престижных кинопремий мира побывал и известный украинский режиссер и клипмейкер Любомир Левицкий. Он прошел по красной дорожке церемонии вместе с мировыми знаменитостями.

По просьбе RBC-Lite Любомир Левицкий, который ранее дал эксклюзивное интервью нашему изданию о своей жизни в США и работе над новым фильмом, поделился своими впечатлениями от посещения "Золотого Глобуса", рассказал о закулисье знаменитой кинопремии и поделился яркими фото с красной дорожки.

"Видел, как Майкла Дугласа легонько толкали в спину, чтобы не стоял в проходе"

Во время церемонии режиссера, прежде всего, поразили строгие меры безопасности.

"Первое, что бросается в глаза, еще далеко до самого отеля Беверли Хилтон, - это средства безопасности. Целый огромный бульвар Уилшир перекрывают бетонными блоками, которые расставлены в шахматном порядке. Это делает невозможным быстрое движение. Также повсюду стоят полицейские машины", - рассказывает Любомир Левицкий.

Фото: Любомир Левицкий побывал на красной дорожке "Золотого Глобуса" 2019 (предоставлено автором)

Первый этап проверки - это когда авто, независимо от того, какая бы звезда в нем не ехала, проверяется собаками. Далее авто приезжает на специальную парковку, покрытую красным ковром: так же, как на "Оскаре". Далее нужно пройти этап персональной секьюрити-проверки через металлоискатель, что идентично проверке в аэропорту.

"Второе, что бросается в глаза - это огромное количество людей в черной casual-одежде с рациями. Это как раз организаторы: менеджеры и ассистенты. Все очень четко и спланировано. У каждого есть блокнот с фотографиями номинантов и важных гостей. После того, как они пришли, их фото зачеркивают маркером", - добавляет он.

На самом деле организация этого ивента в таких масштабах нереально круто организована до мельчайших деталей, замечает режиссер.

"Что касается охраны в середине зала - им все равно, кто вы, и правила одни для всех. Я видел, как Майкла Дугласа легонько толкали в спину, чтобы не стоял в проходе и просили его сесть на место", - говорит Любомир Левицкий.

"Поддерживать друг друга ради популяризации Украины в мире"

"На церемонии я, к сожалению, был без жены по некоторым нашим семейным обстоятельствам. Но я был окружен суперкрутыми людьми! Они все делают все для того, чтобы Украина стала полноценным игроком в мировой киноиндустрии", - говорит Любомир Левицкий.

Фото: "Это сын Дензела Вашингтона, и он 100% в этом году получит "Оскар" - Любомир Левицкий (instagram.com/director_levitski_official)

"Это и Lena Basse, которая является членом HFPA (The Hollywood Foreign Press Association/Ассоциация иностранной прессы Голливуда — некоммерческая организация, членами которой являются международные журналисты, которые работают в Голливуде. Ассоциация известна как основатель и сопродюсер ежегодной премии "Золотой глобус" – ред.) и пишет о всех киноновинках в Голливуде. Также премию посетили и журналисты из Киева, которые сделали прекрасный репортаж и доносят напрямую события из Голливуда прямо украинцам", - говорит режиссер.

По его мнению, именно так и должна работать команда:

"А командой сейчас нужно считать всех нас, украинцев. Нам надо становиться сильным и крепким кланом, который будет поддерживать друг друга, где бы кто не находился, ради большоих целей. А именно - ради популяризации нашей Украины в мире".

Фото: "Разные студии делают свои вечеринки в рамках "Золотого Глобуса". Там у вас есть все для того, чтобы получить новые контакты" - Любомир Левицкий (instagram.com/director_levitski_official)

А удалось ли ему познакомиться с голливудскими звездами на кинопремии? Вообще принято ли знакомиться на таких событиях?

"Что касается знакомств на таких мероприятиях, то это уже зависит от вашей коммуникабельности. В основном все знакомятся, но делают это из вежливости, потому что сосредоточены на других вещах. Поэтому лучше и самому сосредоточиться на самом мероприятии и получить удовольствие. Более раскованная атмосфера царит уже на афтепати, которых там около десятка. Разные студии делают свои вечеринки в рамках "Золотого Глобуса". Там у вас есть все для того, чтобы получить новые контакты", - говорит Любомир.

"Поражает насыщенность суперзвезд на один квадратный метр"

По словам режиссера, на церемонии вручения премии "Золотой Глобус" поражает насыщенность суперзвезд на один квадратный метр.

"В какой-то момент ты привыкаешь к этому и перестаешь обращать внимание на то, что на "перекуре" о тебя стукнулась Идрис Эльба или еще кто-то", - говорит Любомир Левицкий.

Требования к дресс-коду на этом мероприятии очень высокие.

Фото: "Получить билеты на "Золотой Глобус", труднее, чем на "Оскар", потому что это более тесное профессиональное мероприятие" - режиссер (предоставлено автором)

"Как правило, это всегда black tie, а потом уже каждый креативит, как хочет", - вспоминает он.

На адреса всех номинантов перед церемонией присылают конверты с приглашениями. Также каждый номинант имеет приглашение на свой круг поддержки или близких.

"В целом получить билеты на "Золотой Глобус" труднее, чем на "Оскар", потому что это гораздо более тесное профессиональное мероприятие. И все в Голливуде знают, что он имеет большее уважение, чем "Оскар". Здесь на первом плане всегда талант и профессия, а "Оскар" является достаточно политизированным и не всегда справедливым. И, конечно, количество членов Киноакадемии превышает количество членов "Глобуса" в тысячи раз", - говорит Любомир Левицкий.

"Моя цель - доказать всему миру, что Украина является прекрасным местом с великолепными легендами и приключенческими историями"

Сейчас в Голливуде Любомир Левицкий продолжает работу над своим новым фильмом.

"Его название - "Скелет в шкафу". Это будет мой первый американский триллер. История близка молодежи, и она затрагивает очень актуальные в настоящем проблемы и тренды. А в целом, если убрать все напряжение, то это история о чистой любви, и как парень хочет вернуть свою бывшую девушку, с которой оказывается по разные стороны закона. В фильме будут и криптовалюты, и ФБР, и хакеры. Ну и, конечно, суперкартинка и много юмора, без которого я не могу снимать", - рассказывает режиссер.

Фото: Сейчас Любомир Левицкий в США продолжает работу над триллером "Скелет в шкафу" (предоставлено автором)

По словам режиссера, этот фильм является всего лишь первым шагом, чтобы начать масштабно работать с копродукционными фильмами между Украиной и США.

"Это непростая, долгая и кропотливая работа, но мы это сделаем. Моя цель - доказать всему миру, что Украина является прекрасным местом с великолепными легендами и приключенческими историями, которые будут интересны всему миру. Хватит уже пиарить Чернобыль! Мы этим делаем только хуже. Вместо этого - только позитив и только приключения!" - резюмирует Любомир Левицкий.

Напомним, ранее Хайди Клум и Леди Гага появились в пышных платьях на церемонии "Золотого Глобуса".

Также "девушка с водой" на церемонии "Золотого Глобуса" вызвала настоящий фурор в сети.

Видео: Топ-5 самых ожидаемых новинок украинского кино (video.rbc.ua)