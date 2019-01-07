Золотий глобус 2019: "дівчина з водою" викликала фурор в мережі

Фото: (instagram.com/femail)

Загадкова красуня засвітилася на багатьох фото зірок з червоної доріжки

Практично жодна церемонія вручення кінопремії Золотий глобус не обходиться без приколів і пам'ятних моментів. Не став винятком і захід 2019 року, на якому народився новий мем. Його головною героїнею стала дівчина в синьому платті, що рекламує воду Fiji. Красуня потрапила на знімки багатьох знаменитостей на червоній доріжці і викликала справжній фурор в мережі.

Їй вже навіть створили окрему сторінку в соцмережі Twitter.

Західні видання вже розкрили особистість нової зірки - нею виявилася модель Келлет Катберт.

Тримаючи в руках тацю з водою, вона мило посміхалася на задньому плані фотографій зірок, дивлячись в камеру. Ці знімки вже стали вірусними в мережі.

Фото: (instagram.com/femail)

Користувачі мережі з гумором пишуть, що вона стала головною зіркою Золотого глобуса, а також що вона - найкращий фотобомбер. У мережі вже з'явилися забавні меми з "дівчиною з водою", як її називають західні видання.

Фото: (twitter.com/watergirlGG)

Сама Келлет пізніше поділилася знімком з церемонії, написавши: "Не найгірший варіант, як провести неділю".

Фото: (instagram.com/goldenglobes)

Раніше ми публікували повний список переможців премії Золотий глобус 2019.

А також повідомляли, що український режисер Любомир Левицький поділився закулісними кадрами з премії Золотий глобус 2019.

Також пропонуємо ознайомитися з підбіркою найбільш трендових суконь з церемонії Золотий Глобус 2019.