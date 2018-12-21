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Как привлечь удачу и богатство в 2019 году - советы астролога

Lite » Гороскоп 21.12.2018 - 05:58
Как привлечь удачу и богатство в 2019 году - советы астролога
Иллюстративное фото: instagram.com

В день зимнего солнцестояния важно поставить для себя конкретную цель

В ночь с 21 на 22 декабря продолжительность дня в Украине прекратит сокращаться - это так называемый "день зимнего солнцестояния". Астрологи дают рекомендации, как подготовиться к увеличению светового дня, с каким настроением встретить, и как обратить этот день себе во благо.

Этот день называют магическим и ритуальным, который испокон веков считался сакральным, способным изменить течение событий при правильно приложенных усилиях.

Как привлечь удачу и богатство в 2019 году - советы астролога

Иллюстративное фото: instagram.com

Астролог Наталья Анисимова пишет в Instagram - очень важно, какими мы подошли к этому дню, и что мы делали в этот день. Также она дает конкретные советы, как обратить этот сакральный переход себе во благо:

  1. В этот день нужно поставить для себя конкретную цель - цикл Солнца поможет вашему намерению. Важно понимать, что вы загадали, как вы это будете реализовывать и какой результат вас удовлетворит.
  2. Если же не знаете, что загадать, просто займитесь уборкой в этот день - тогда Вселенная увидит, что вы готовы к переменам.
  3. Нужно выписать всё, что вам мешает двигаться в том направлении, в котором вы хотите.
  4. Следующим шагом будет оценка того, как избавиться от "тормозов" и составление плана на неделю.
  5. В этот день можно начать чистить ленту в соцсетях, телефон от ненужных контактов и фото, перебирать гардероб, начать питаться более лёгкими продуктами.
  6. Также в день зимнего солнцестояния нужно простить своих обидчиков и ограничить бесполезную трату времени на пустое общение.

Как привлечь удачу и богатство в 2019 году - советы астролога

Иллюстративное фото: instagram.com

Известный метафизик и парапсихолог Наталия Милагра в энергетическом прогнозе на декабрь говорит, что зимнее солнцестояние - это огромный поток творческой энергии и магическое, сакральное время перехода.

А 22 декабря - полнолуние в Раке, которое будет способствовать освобождению от сценариев прошлого, формирующих ваше духовное состояние. Метафизик называет этот период поворотным в семейной ситуации.

Напомним, ранее мы псиали о том, что ни вкоем случае нельзя подавать на Новогодний стол в год свиньи.

Кроме того, у нас есть полезная информация о том, что нужно успеть сделать до конца 2018 года. До наступления 2019 года остается все меньше времени, но к этому событию каждому из нас еще нужно успеть подготовиться.

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Также вы можете узнать о том, что готовит 2019 год для знаков по "Восточному гороскопу". 

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