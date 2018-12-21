Как привлечь удачу и богатство в 2019 году - советы астролога

В день зимнего солнцестояния важно поставить для себя конкретную цель
В ночь с 21 на 22 декабря продолжительность дня в Украине прекратит сокращаться - это так называемый "день зимнего солнцестояния". Астрологи дают рекомендации, как подготовиться к увеличению светового дня, с каким настроением встретить, и как обратить этот день себе во благо.
Этот день называют магическим и ритуальным, который испокон веков считался сакральным, способным изменить течение событий при правильно приложенных усилиях.
Иллюстративное фото: instagram.com
Астролог Наталья Анисимова пишет в Instagram - очень важно, какими мы подошли к этому дню, и что мы делали в этот день. Также она дает конкретные советы, как обратить этот сакральный переход себе во благо:
Иллюстративное фото: instagram.com
Известный метафизик и парапсихолог Наталия Милагра в энергетическом прогнозе на декабрь говорит, что зимнее солнцестояние - это огромный поток творческой энергии и магическое, сакральное время перехода.
А 22 декабря - полнолуние в Раке, которое будет способствовать освобождению от сценариев прошлого, формирующих ваше духовное состояние. Метафизик называет этот период поворотным в семейной ситуации.
Напомним, ранее мы псиали о том, что ни вкоем случае нельзя подавать на Новогодний стол в год свиньи.
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