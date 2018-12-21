Как привлечь удачу и богатство в 2019 году - советы астролога

Иллюстративное фото: instagram.com

В день зимнего солнцестояния важно поставить для себя конкретную цель

В ночь с 21 на 22 декабря продолжительность дня в Украине прекратит сокращаться - это так называемый "день зимнего солнцестояния". Астрологи дают рекомендации, как подготовиться к увеличению светового дня, с каким настроением встретить, и как обратить этот день себе во благо.

Этот день называют магическим и ритуальным, который испокон веков считался сакральным, способным изменить течение событий при правильно приложенных усилиях.

Иллюстративное фото: instagram.com

Астролог Наталья Анисимова пишет в Instagram - очень важно, какими мы подошли к этому дню, и что мы делали в этот день. Также она дает конкретные советы, как обратить этот сакральный переход себе во благо:

В этот день нужно поставить для себя конкретную цель - цикл Солнца поможет вашему намерению. Важно понимать, что вы загадали, как вы это будете реализовывать и какой результат вас удовлетворит. Если же не знаете, что загадать, просто займитесь уборкой в этот день - тогда Вселенная увидит, что вы готовы к переменам. Нужно выписать всё, что вам мешает двигаться в том направлении, в котором вы хотите. Следующим шагом будет оценка того, как избавиться от "тормозов" и составление плана на неделю. В этот день можно начать чистить ленту в соцсетях, телефон от ненужных контактов и фото, перебирать гардероб, начать питаться более лёгкими продуктами. Также в день зимнего солнцестояния нужно простить своих обидчиков и ограничить бесполезную трату времени на пустое общение.

Иллюстративное фото: instagram.com

Известный метафизик и парапсихолог Наталия Милагра в энергетическом прогнозе на декабрь говорит, что зимнее солнцестояние - это огромный поток творческой энергии и магическое, сакральное время перехода.

А 22 декабря - полнолуние в Раке, которое будет способствовать освобождению от сценариев прошлого, формирующих ваше духовное состояние. Метафизик называет этот период поворотным в семейной ситуации.

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