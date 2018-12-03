Космическая удача: энергетический прогноз на декабрь

Иллюстративное фото (pxhere.com)

На что украинцы должны обратить внимание в последний месяц зимы - в материале LITE

Декабрь 2018 года будет месяцем, полным вдохновляющих событий. Об этом рассказала известный метафизик и парапсихолог Наталия Милагра в энергетическом прогнозе на последний месяц зимы.

По ее словам, влияние планеты Юпитер будет способствовать оптимистическому настроению, вы ощутите существенное отличие, в сравнении с предыдущим периодом.

Декабрь подарит вам много знаков и подсказок о том, где же вас ожидает космическая удача в предстоящем году.

Иллюстрация (pixabay.com)

Ключевые события декабря

Новолуние в Стрельце

Великолепное Новолуние в Стрельце 7 декабря под влиянием Юпитера привнесет волшебство в ту область вашей жизни, которая наиболее в этом нуждается. Квадратура Марса с Нептуном не позволит вашим мечтам превратиться в пустую фантазию. Если вы используете эту планетарную комбинацию правильно, то ваша вера и способность открываться священным энергиям позволят вам реализовать самую большую, самую яркую и ослепительную мечту, которая у вас есть. У вас будет возможность стать творцом своей судьбы в этом месяце и пробудить ту силу, которая находится внутри вас.

Портал 12/12

Нас ожидает особый день 12/12. В нумерологии 1212 соотносится с высшим сознанием и способностью взаимодействовать с другими измерениями. В этот день откроется энергетический портал, который активирует энергетические коды нашего тела. Активируется ваша интуиция и неординарные способности. С помощью этой энергии вы сможете открыть доступ к более высоким сферам сознания. Сосредоточтесь на своем намерении совершать определенные медитации. Внимательное наблюдение за знаками и посланиями вселенной в этот день поможет вам соединиться с этой мощной энергией.

Зимнее Солнцестояние

21 декабря нас ждет день зимнего солнцестояние. Это огромный поток творческой энергии и магическое, сакральное время перехода. Как и любое переходное время, оно предназначено для духовных практик. Зимнее солнцестояние - это наступление астрономического нового года. Это праздник возрождения, рождения Нового Солнца. С этого момента начинается новый цикл времени. Момент солнцеворота, конец долгих ночей, переход от старой жизни к новой, день закладки надежд, прочного фундамента светлого будущего.

Полнолуние в Раке

Полнолуние в Раке 22 декабря будет способствовать освобождению от привычки цепляться за сценарии прошлого, которые формируют ваше эмоциональное состояние. Вы сможете достичь поворотного момента в семейной ситуации. В вашей жизни произойдут долгожданные изменения. Это Полнолуние будет всецело способствовать проявлению вашей мечты. И уже сейчас вы начинаете получать четкое представление о том, чего вы хотите на самом деле.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

31 декабря вы будете праздновать новый год, ощущая торжественную воинственность. Марс войдет в знак Овна. 2019 год начнется с проявления энергии мужества и отваги у всех нас.

Январь - месяц с двумя затмениями, так что декабрь - это один из последних шансов для приведения в порядок нашего эмоционального и духовного состояния.

"2019 год - это год действий, и вся та внутренняя духовная работа, которую мы проделали в 2018 году, принесет свои плоды в разных областях жизни. Мы будем готовы принять новую, продвинутую версию самих себя, чтобы свободно и легко сиять в этом мире", - резюмировала Милагра.

Ранее астрологи рассказали о том, что принесет последний месяц уходящего года и дали украинцам рекомендации о том, как его провести.

Видео: РБК-Украина