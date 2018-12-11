ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Восточный гороскоп на 2019 год: что ждет все знаки Зодиака

Lite » Гороскоп 11.12.2018 - 08:30
Восточный гороскоп на 2019 год: что ждет все знаки Зодиака
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи для знаков китайского Зодиака

Год Желтой Свиньи 2019 завершает цикл китайского календаря. Гороскоп по году рождения, и как сложатся отношения с покровителем нового года у каждого знака - в материале РБК-Lite.

Восточный гороскоп 2019 для рожденных в год Крысы

Будущие 12 месяцев готовят для этого знака несколько испытаний. Чтобы достичь результатов в профессиональной деятельности и материальной сфере придется бросить все силы на борьбу с приступами лени и апатии. 2019 год будет наполнен атмосферой романтики, но начатые в этот период отношения не станут крепкими.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото (pixabay.com)

Прогноз на год Желтой Свиньи для знака Бык

Талисман грядущего года многим знакам готовит приятные сюрпризы в личной жизни, и рожденные в год Быка - не исключение. В отношениях со второй половинкой будет полная гармония и взаимопонимание. 2019 год благоприятен для вступления в брак. Быкам стоит правильно чередовать работу и отдых, и тогда труд принесет желаемые результаты и продвижение в карьере.

Восточный гороскоп 2019 для Тигра

Удачный период будет во всех сферах жизни. На работе и учебе ждет успех, но при условии усердного труда. В любовной сфере - большая вероятность встретить надежного партнера и заключить крепкий союз. Препятствовать успеху Тигров в следующем году может только лень, поэтому даже отдых лучше выбирать активный.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото (pixabay.com)

Восточный гороскоп на 2019 год для Кролика (Кота)

Кроликам нужно избегать конфликтных ситуаций, которые могут привести к плохим последствиям на работе и в личной жизни. Этому знаку следует контролировать эмоции, проявлять мягкость и рассудительность в спорных ситуациях. В семейных отношениях важно прислушиваться к своему партнеру, тогда год пройдет гладко и спокойно.

Китайский гороскоп для рожденных в год Дракона

Предотвратить возникновение неприятных ситуаций Драконам поможет планирование. Стоит основательно подходить к решению профессиональных вопросов и тщательно продумывать все детали. Также этому знаку нужно внимательно отнестись к своему здоровью в будущем году, пройти профилактику хронических заболеваний, укрепить иммунитет.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото (pixabay.com)

Восточный гороскоп 2019 для Змеи 

Рожденным под знаком Змеи будущий год готовит искушения. Сомнительные аферы с деньгами, авантюры в бизнесе, ненадежные партнеры - всего этого нужно избегать. К выбору партнера в любовных отношениях также стоит подходить с осторожностью, чтобы не остаться с разбитым сердцем.

Восточный гороскоп на 2019 год для знака Лошадь

Свинья готовит представителям этого знака приятный сюрприз в виде возможности лениться и подольше наслаждаться отдыхом. Усердная работа в течение всего прошлого года принесет улучшение материального положения. На любовном фронте у Лошадей - пора решительных действий. Представительницы прекрасной половины наконец дождутся предложения руки и сердца, а мужчинам этого знака стоит сделать самый главный шаг к созданию семьи.

Китайский гороскоп 2019 для рожденных в год Козы (Овцы)

Для карьерных достижений этому знаку придется хорошо поработать и проявить всю свою смекалку. А вот в семейных отношениях Козы станут настоящими везунчиками. Им обеспечено внимание противоположного пола, которое приведет к новым крепким отношениям. Дома будет царить уют и спокойствие, а отдых в новых местах подарит незабываемые впечатления.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото (pixabay.com)

Восточный гороскоп 2019 для Обезьяны

Год будет насыщенным на события. Не стоит гнаться за обманчивыми перспективами и идти на поводу у собственных амбиций. Следующие 12 месяцев нужно постараться придерживаться стабильного режима в работе и спокойной обстановки в быту. Также нужно уделить внимание здоровью, возможны проблемы с позвоночником.

Восточный гороскоп на 2019 год для знака Петух

Грядущие месяцы будут напряженными но в финансовой сфере Петуха ожидает успех. Чтобы избежать конфликтных ситуаций с родными, нужно распланировать свой график работы и отдыха и уделять семье побольше свободного времени. Даже небольшие вылазки на природу или прогулки в парке на выходных помогут сохранить гармонию в отношениях.

Китайский гороскоп 2019 для Собаки

Символ 2018 года теряет свою власть и переходит под попечительство Желтой Свиньи, которая испытает его терпение сложными ситуациями на работе и конфликтами в быту. Поэтому важно следить за эмоциями и не поддаваться раздражению.  Будущий год будет более благоприятным для построения семейных отношений, чем карьеры.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото (pixabay.com)

Восточный гороскоп 2019 для Свиньи

Рожденные в год Свиньи в следующие 12 месяцев будут купаться в удаче и любви. Год будет успешным в карьерном продвижении, заключении сделок, повышении уровня профессиональной квалификации, самообразовании. Удастся накопить денег для незабываемого отдыха. Брак, заключенный в следующем году, будет крепким и надежным.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год для всех знаков Зодиака по дате рождения.

Напомним, экстрасенсы рассказали, как отличить настоящую любовь от приворота.

Видео: РБК-Украина

Гороскоп на сегодня: что советуют звезды всем знакам Зодиака Новогодний маникюр 2019: актуальные варианты
Новости Украины гороскопНовый год
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь