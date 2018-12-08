Что нужно успеть сделать до конца года: советы всем украинцам

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Подведите свои личные итоги года, перед тем как строить планы на 2019 год

До наступления 2019 года остается все меньше времени, но к этому событию каждому из нас еще нужно успеть подготовиться.

Сайт 0372.ua опубликовал список того, что нужно сделать до 31 декабря, чтобы следующий год начался хорошо и легко.

Постарайтесь отдать все долги

Чтобы следующий год прошел без финансовых проблем, нужно подвести финансовые итоги года прошедшего. Долги, как известно, имеют свойство накапливаться, а еще они создают вокруг себя достаточное количество негативных эмоций. Особенно если вы действительно забыли кому-то что-то вернуть.

Наведите порядок в своем жизненном пространстве

Говоря простыми словами, избавьтесь от лишнего хлама. В следующий год нужно входить без багажа ненужных вещей. Особенно, если это действительно старые вещи, которыми никто давно не пользуется. Если вы все сделаете правильно, то освободите место в своей квартире или доме для новых предметов, которые вам действительно будут нужны.

Простите всех и забудьте старые обиды

Известно, что человек, который обижен, как и тот, кто кого-то обидел, ходит с "тяжелым сердцем". Обида отравляет душу. Очень важно не только под Новый год, но и в любое время не испытывать горького чувства обиды из-за чего-то.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Подведите личные итоги года и постройте планы на будущее

Сосредоточьтесь и вспомните все свои личные ошибки, которые вы допустили. Подведите под ними черту, для того, чтобы они больше не повторялись.

Постарайтесь вспомнить, что из запланированного на год вы сделать не успели. Это не очень хорошая карма - переносить какие-то важные дела из года в год.

Оцените свое нынешнее состояние, посмотрите, что соответствует, что нет, вашим требованиям к себе самому и смело думайте о том, чем займетесь в наступающем году.

Помогите кому-нибудь

Доброе дело это всегда - доброе дело, потому не стесняйтесь кому-то помочь делом или советом. Помните, что хорошие поступки всегда возвращаются к тем, кто их совершил. Даже если вы можете совершить какую-то мелочь, но по-настоящему добрую - совершите это.

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Видео: РБК-Украина