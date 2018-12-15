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Названы знаки зодиака, с которыми никогда нельзя спорить

Lite » Гороскоп 15.12.2018 - 07:42
Названы знаки зодиака, с которыми никогда нельзя спорить
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Они готовы на все, чтобы доказать свою правоту

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые отчаянно любят спорить. Некоторые люди ставят это свойство на первое место – они считают, что знают обо всем на свете, и способны на многое, чтобы убедить оппонента в своей правоте. Их всего пять, пишет from-ua.com.

Эти спорщики готовы на все – даже на хитрости и манипуляции. Ведь главное для них – доказать, что они правы. Итак, кто же они?

Как выяснилось, чаще всего желание спорить присуще определенным знакам зодиака.

Названы знаки зодиака, с которыми никогда нельзя спорить

Иллюстративное фото (pxhere.com)

1. Скорпион

Они импульсивны, и их "жало" всегда готово вступить в бой. Оно будет направлено на тех, кто попытается возразить против аргументов скорпиона. Для них очень важно победить оппонента, поэтому представители этого огненного знака готовы даже обойти своих визави с тыла и поразить в самое больное место.

2. Телец

Уперся рогами, как бык – о них так говорят не зря. И не стоит даже пытаться с ними состязаться в споре. Они с трудом воспринимают новое, поэтому готовы отстаивать свои убеждения до самого конца. Не стоит сомневаться, что последнее слово все равно останется за тельцами.

3. Лев

Когда "хищники-львы" выходят на тропу войны, всем остальным лучше спрятаться и промолчать, так как шансов, что они услышат окружающих невероятно мало. Львы никогда не признают поражение, поскольку очень дорожат своей репутацией. Вам остается только одно: либо согласиться, либо "хищники" будут рычать.

4. Близнецы

Они очень красноречивы – и этот талант предпочитают оттачивать в спорах. Близнецы достигают больших высот в аргументации и получают удовольствие от этого процесса. В ход они пускают и общеизвестные факты и вымышленные истории, которые способны переплести самым фантастическим образом.

5. Рак

Этот знак воды побеждает своим тихим упрямством – даже если его загнали в "норку". Ведь аргументы можно выдвигать и оттуда. Причем делают раки это деликатно, без излишнего натиска, настаивая именно на своей точке зрения, а не уличая оппонента в ошибочности суждений.

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