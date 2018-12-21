Як привернути удачу і багатство в 2019 році - поради астролога

Ілюстративне фото: instagram.com

У день зимового сонцестояння важливо поставити для себе конкретну мету

У ніч з 21 на 22 грудня тривалість дня в Україні припинить скорочуватися - це так званий "день зимового сонцестояння". Астрологи дають рекомендації, як підготуватися до збільшення світлового дня, з яким настроєм зустріти, і як звернути цей день собі на благо.

Цей день називають магічним і ритуальним, який споконвіку вважався сакральним, здатним змінити перебіг подій при правильно прикладених зусиль.

Ілюстративне фото: instagram.com

Астролог Наталя Анісімова пише в Instagram - дуже важливо, якими ми підійшли до цього дня, і що ми робили в цей день. Також вона дає конкретні поради, як повернути цей сакральний перехід собі на благо:

В цей день потрібно поставити для себе конкретну мету - цикл Сонця допоможе вашому наміру. Важливо розуміти, що ви загадали, як ви це будете реалізовувати і який результат вас задовольнить. Якщо ж не знаєте, що загадати, просто займіться прибиранням у цей день - тоді Всесвіт побачить, що ви готові до змін. Потрібно виписати все, що вам заважає рухатися в тому напрямку, в якому ви хочете. Наступним кроком буде оцінка того, як позбавитися від "гальм" і складання плану на тиждень. У цей день можна почати чистити стрічку в соцмережах, телефон від непотрібних контактів і фото, перебирати гардероб, почати харчуватися більш легкими продуктами. Також в день зимового сонцестояння треба пробачити своїх кривдників і обмежити марну трату часу на пусте спілкування.

Ілюстративне фото: instagram.com

Відомий метафізик і парапсихолог Наталія Мілагра в енергетичному прогнозі на грудень каже, що зимове сонцестояння - це величезний потік творчої енергії і магічний, сакральний час переходу.

А 22 грудня - повний місяць у Раку, який буде сприяти звільненню від сценаріїв минулого, що формують ваш духовний стан. Метафізик називає цей період поворотним в сімейній ситуації.

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