Як привернути удачу і багатство в 2019 році - поради астролога

У день зимового сонцестояння важливо поставити для себе конкретну мету
У ніч з 21 на 22 грудня тривалість дня в Україні припинить скорочуватися - це так званий "день зимового сонцестояння". Астрологи дають рекомендації, як підготуватися до збільшення світлового дня, з яким настроєм зустріти, і як звернути цей день собі на благо.
Цей день називають магічним і ритуальним, який споконвіку вважався сакральним, здатним змінити перебіг подій при правильно прикладених зусиль.
Ілюстративне фото: instagram.com
Астролог Наталя Анісімова пише в Instagram - дуже важливо, якими ми підійшли до цього дня, і що ми робили в цей день. Також вона дає конкретні поради, як повернути цей сакральний перехід собі на благо:
Ілюстративне фото: instagram.com
Відомий метафізик і парапсихолог Наталія Мілагра в енергетичному прогнозі на грудень каже, що зимове сонцестояння - це величезний потік творчої енергії і магічний, сакральний час переходу.
А 22 грудня - повний місяць у Раку, який буде сприяти звільненню від сценаріїв минулого, що формують ваш духовний стан. Метафізик називає цей період поворотним в сімейній ситуації.
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