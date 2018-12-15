Новогодний стол: что ни в коем случае нельзя готовить в 2019 году

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Есть целый ряд блюд

В сети рассказали, какие блюда лучше не подавать на стол в грядущем 2019 году. Примечательно, что среди них оказались как холодные, так и горячие блюда. Об этом сообщает УНИАН.

"Несмотря на то, что согласно гороскопу, год Свиньи наступит 5 февраля, считается неправильным готовить блюда из свинины", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что среди блюд, которые не стоит подавать на стол, оказался шашлык, свинина по-французски, отбивные, паштет из свиной печени, холодец с использованием рульки, пельмени и другое рубленное свиное мясо, окорок, сальтисон, карбонад, корейка, колбаса ос свининой.

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