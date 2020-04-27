Завтрак на все случаи жизни: диетолог поделилась тонкостями первого приема пищи

Завтрак – это первый прием пищи за день и его принято считать самым важным. Каким он должен быть? Легким и дарящим бодрость и энергию на весь день либо довольно сытным, чтобы этого чувства хватило надолго? Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее рассказала, как сдвинуть стрелку весов с мертвой точки, рассказала в Instagram об основных правилах идеального первого приема пищи.

Нужен ли завтрак? Да! Но если вы уже 5/10/20 лет подряд не ели с утра и чувствуете себя комфортно, то заставлять себя не нужно, стакана теплой воды или натурального йогурта достаточно, чтобы проснуться, а вот насиловать свой организм - неправильно.

Какой должен быть завтрак? Идеально: содержать долгие углеводы, белки, жиры.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

если съев кашу с утра, через полчаса/час вы чувствуете себя голодной - то лучше завтракать преимущественно белковой пищей: яйца, курица; творог.

если вы наедаетесь кашей, то основой завтрака должны быть крупы, хлеб, мюсли.

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Сладкое на завтрак - не лучшая идея.

быстрые углеводы дают резкий всплеск инсулина и такой же быстрый спад, вам скоро опять захочется есть, вероятно, вы будете переедать в течение дня.

фрукты и мед в небольшом количестве допустимы вместе со сложными углеводами (каша, мюсли хлеб)

лучше оставьте сладкое на полдник

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Можно ли есть овсянку каждый день или она "вымывает кальций"? Действительно, доля правды в этом высказывании есть, но 1 ст. л молока восполнит эту потерю. Помните, что ключевой момент - разнообразие.

Завтрак относительно тренировки: диетолог против кардио натощак, это имеет мало смысла. Но если Вам комфортно - на здоровье. Есть 2 варианта:

за 30 мин до тренировки легкий завтрак: нежирный йогурт, банан, затем тренировка, после нее - полноценный завтрак

полноценный завтрак, через 1,5-2 часа после него тренировка

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Примеры хорошего завтрака:

овсяная каша с орехами и чайной ложкой меда, вареное яйцо

150 г творога, политого натуральным йогуртом, порция мюсли, фрукт.

бутерброд (хлеб+отварная индейка+свежие овощи), яичница из 2 яиц.

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