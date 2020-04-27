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Завтрак на все случаи жизни: диетолог поделилась тонкостями первого приема пищи

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Эксперт пояснила, нужен ли завтрак и как он должен выглядеть

Завтрак – это первый прием пищи за день и его принято считать самым важным. Каким он должен быть? Легким и дарящим бодрость и энергию на весь день либо довольно сытным, чтобы этого чувства хватило надолго? Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее рассказала, как сдвинуть стрелку весов с мертвой точки, рассказала в Instagram об основных правилах идеального первого приема пищи.

Нужен ли завтрак? Да! Но если вы уже 5/10/20 лет подряд не ели с утра и чувствуете себя комфортно, то заставлять себя не нужно, стакана теплой воды или натурального йогурта достаточно, чтобы проснуться, а вот насиловать свой организм - неправильно.

Какой должен быть завтрак? Идеально: содержать долгие углеводы, белки, жиры.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • если съев кашу с утра, через полчаса/час вы чувствуете себя голодной - то лучше завтракать преимущественно белковой пищей: яйца, курица; творог.
  • если вы наедаетесь кашей, то основой завтрака должны быть крупы, хлеб, мюсли.

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Сладкое на завтрак - не лучшая идея.

  • быстрые углеводы дают резкий всплеск инсулина и такой же быстрый спад, вам скоро опять захочется есть, вероятно, вы будете переедать в течение дня.
  • фрукты и мед в небольшом количестве допустимы вместе со сложными углеводами (каша, мюсли хлеб)
  • лучше оставьте сладкое на полдник

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Можно ли есть овсянку каждый день или она "вымывает кальций"? Действительно, доля правды в этом высказывании есть, но 1 ст. л молока восполнит эту потерю. Помните, что ключевой момент - разнообразие.

Завтрак относительно тренировки: диетолог против кардио натощак, это имеет мало смысла. Но если Вам комфортно - на здоровье. Есть 2 варианта:

  • за 30 мин до тренировки легкий завтрак: нежирный йогурт, банан, затем тренировка, после нее - полноценный завтрак
  • полноценный завтрак, через 1,5-2 часа после него тренировка

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Примеры хорошего завтрака:

  • овсяная каша с орехами и чайной ложкой меда, вареное яйцо
  • 150 г творога, политого натуральным йогуртом, порция мюсли, фрукт.
  • бутерброд (хлеб+отварная индейка+свежие овощи), яичница из 2 яиц.

Напомним, что диетолог Ольга Безугла рассказала о пробиотических продуктах и пояснила, почему их стоит включить в меню.

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