Снижают вес и улучшают пищеварение: диетолог поделилась списком ценных продуктов для здоровья

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, где "прячутся" полезные пробиотики

Пробиотики – это не только "друзья" крепкого иммунитета и хорошего пищеварения, но и отличные союзники в борьбе с лишним весом, утверждают специалисты. Диетолог Ольга Безугла, которая ранее озвучила основы бюджетного здорового рациона, в Instagram поделилась списком пробиотических продуктов, которые станут настоящем кладезем ценных веществ и профилактикой многих заболеваний.

Пробиотические продукты? Что это и зачем используем? Пробиотичекая еда ценна тем, что содержит живые микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности: витамины, минералы, органические кислоты и другие компоненты с повышенной биодоступностью благодаря процессу ферментации (брожения), который уже давно используется для сохранения срока годности, вкуса, текстуры и функциональных свойств пищевых продуктов.

Для чего нужны? Все это пища для нашего кишечника (точнее микробома), а если учесть весь список того, на что он влияет, то мы пронимаем, как важно его правильно кормить. Ведь регулярное употребление ферментированных продуктов улучшает здоровье ЖКТ, снижает риск многих хронических заболеваний, помогает в снижении веса и т.д. Итак, что относим к пробиотическим продуктам?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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йогурт и кефир это классические представители -квашенная капуста - помимо пробиотических свойств богата клетчаткой, витаминами С,В,К, антиоксидантами, но выбираем непастеризованную (пастеризация убивает все микробы в т ч полезные)

соленья - маринование в растворе соли и ферментированные / пробиотики (выбираем без уксуса) маринованные огурчики? например

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

кимчи - двоюродный брат квашенной капусты, содержит молочнокислые бактерии, вит К, В2, железо

темпе - ферментированный соевый продукт. Во время ферментации в его составе уменьшается количество фитиновой кислоты, благодаря чему усваиваемость микронутриентов намного выше.

Пахта - кисломолочный обезжиренный напиток

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сыры ( не все содержат пробиотики, выбираем в составе живые культуры (Чеддер, моцарелла)

Квас - ферментированный напиток из нашего детства, традиционно делают из ржи и ячменя путем ферментации, но в последние годы делают и из свеклы, фруктов и других корнеплодов, муки и солода на основе брожения

Яблочный уксус

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Комбуча - это ферментированный черный или зеленый чай родом из Японии

Кокосовый йогурт или кефир

Оливки в рассоле

Мисо - японская специя (мисо-суп) создается путем сбраживания сои - хороший источник белка и клетчатки + витамин К / марганец/ медь

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