Что делать, если вес стоит: пошаговая инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, почему вес не идет на убыль

Стрелка весов предательски замерла на одной цифре и ни физические нагрузки, ни привычные диеты не работают, хоть вы соблюдаете все правила питания и четко придерживаетесь ограничений. В чем же дело и как справиться с проблемой? Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее рассказала, как справиться с тягой к сладостям после еды, рассказала в Instagram, как заставить вес идти на убыль.

Диетолог рассмотрела топ-6 причин, почему вес замер на "мертвой точке" и не двигается. Она предложила решение по каждому из пунктов.

Вы много едите. Причем, вы можете даже об этом не знать! Там ложка меда, там два латте и т.д.

Решение: начать вести пищевой дневник и записывать туда все, что попадает вам в рот. Тогда все станет понятно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вы мало едите. И не удивляйтесь, эта причина даже чаще. Питаясь на 800-1000 ккалорий в сутки можно замедлить обмен веществ и вес встанет.

Решение: ведение дневника, добавление дополнительных приемов пищи. И терпение.

Вы едите не то, что нужно. Можно конечно сидеть на Дюкане или на шоколаде. Но если в вашей диете нет белков, жиров, углеводов, клетчатки - о здоровом похудении даже не думайте.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Решение: обратить внимание на здоровое питание, не бояться жиров, хлеба.

Все нормально, но вы взвешиваетесь каждый день. Пожалуйста, не надо так делать! Вес подвержен колебаниям в 1-2 кг (вода, фаза цикла и тд).

Решение: взвешиваться раз в 10 дней, причем утром, натощак, после туалета.

Вы слишком строги к себе. Банан? О боже! Зефир? Сахар зло! И тд

Решение: не нужно держать ваш организм в напряжении, дайте ему расслабиться, кусочек шоколада в сутки не сделают вас толстой.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вы долго худеете. Даже на калорийности 1400-1600 вес может встать. Организм адаптировался. И это нормально.

Решение: подождите, иногда неделя, иногда месяц, нужно терпение. Пробовать сменить тип питания (средиземноморская диета, вегетарианская и тд) или тип физической нагрузки. Если не помогает - пробуем перерыв в диете. Это не значит "есть все подряд", просто повысить калорийность рациона и продолжать питаться здорово.

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