Сніданок на всі випадки життя: дієтолог поділилася тонкощами першого прийому їжі

Експерт пояснила, чи потрібен сніданок і як він повинен виглядати
Сніданок – це перший прийом їжі за день і його прийнято вважати найважливішим. Яким він повинен бути? Легким і дарувати бадьорість і енергію на весь день або досить ситним, щоб цього почуття вистачило надовго? Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розповіла, як зрушити стрілку вагів з мертвої точки, розповіла в Instagram про основні правила ідеального першого прийому їжі.
Чи потрібен сніданок? Так! Але якщо ви вже 5/10/20 років поспіль не їли з ранку і відчуваєте себе комфортно, змушувати себе не потрібно, склянки теплої води або натурального йогурту достатньо, щоб прокинутися, а ось заставляти свій організм - неправильно.
Який повинен бути сніданок? Ідеально: містити довгі вуглеводи, білки, жири.
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Приклади гарного сніданку:
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