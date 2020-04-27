Сніданок на всі випадки життя: дієтолог поділилася тонкощами першого прийому їжі

Сніданок – це перший прийом їжі за день і його прийнято вважати найважливішим. Яким він повинен бути? Легким і дарувати бадьорість і енергію на весь день або досить ситним, щоб цього почуття вистачило надовго? Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розповіла, як зрушити стрілку вагів з мертвої точки, розповіла в Instagram про основні правила ідеального першого прийому їжі.

Чи потрібен сніданок? Так! Але якщо ви вже 5/10/20 років поспіль не їли з ранку і відчуваєте себе комфортно, змушувати себе не потрібно, склянки теплої води або натурального йогурту достатньо, щоб прокинутися, а ось заставляти свій організм - неправильно.

Який повинен бути сніданок? Ідеально: містити довгі вуглеводи, білки, жири.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

якщо з'ївши кашу з ранку, за півгодини/годину ви відчуваєте себе голодною - то краще снідати переважно білкової їжею: яйця, курка; сир.

якщо ви наїдаєтеся кашею, то основою сніданку повинні бути крупи, хліб, мюслі.

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Солодке на сніданок - не найкраща ідея.

швидкі вуглеводи дають різкий сплеск інсуліну і такий же швидкий спад, вам скоро знову захочеться їсти, ймовірно, ви будете переїдати протягом дня.

фрукти і мед у невеликій кількості допустимі разом зі складними вуглеводами (каша, мюслі хліб)

краще залиште солодке на полуденок

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Можна їсти вівсянку кожен день або вона "вимиває кальцій"? Дійсно, частково правда в цьому висловлюванні є, але 1 ст. л молока заповнить цю втрату. Пам'ятайте, що ключовий момент - різноманітність.

Сніданок щодо тренування: дієтолог проти кардіо натщесерце, це має мало сенсу. Але якщо Вам комфортно - на здоров'я. Є 2 варіанти:

за 30 хв до тренування легкий сніданок: нежирний йогурт, банан, потім тренування, після нього - повноцінний сніданок

повноцінний сніданок, через 1,5-2 години після нього тренування

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приклади гарного сніданку:

вівсяна каша з горіхами і чайною ложкою меду, варене яйце

150 г сиру, политого натуральним йогуртом, порція мюслі, фрукт.

бутерброд (хліб+відварна індичка+свіжі овочі), яєчня з 2 яєць.

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