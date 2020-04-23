Похудеть, ни от чего не отказываясь: эксперт рассказала о тонкостях интервального голодания

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, почему интервальное голодание помогает похудеть не всем

Можно ли похудеть, ни от чего не отказываясь? Как прожить без любимого продукта? Тем, кто задается этими вопросами стоит обратить внимание на интервальное голодание. Что это такое? В чем польза для здоровья и похудения? Почему интервальное голодание может не получаться. Нутрициолог Елена Кален, которая ранее поделилась схемой борьбы с целлюлитом, раскрыла в Instagram тонкости интервального голодания и пояснила, почему этот способ сбросить вес не всегда работает.

Суть метода в том, чтобы ограничить прием пищи в течение продолжительного времени. Например: 8 часов едим, 16 голодаем — с 9:00 до 15:00 едим все, что хотим и любим. Но с 15:00 до 9:00 следующего дня пьем воду.

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Главный принцип: интервал без еды должен быть не менее 10 часов.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Преимущества этого способа питания для снижения веса:

Во время перерывов расщепляется весь гликоген в мышцах и печени, а затем начинает расщепляться жир из подкожной клетчатки. И вес снижается.

В период голодания организму не нужно перерабатывать пищу, и он запускает процесс аутофагии. Клетки переваривают свои вредные и ненужные элементы, происходит процесс обновления. Ткани организма оздоравливаются.

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Почему интервальное голодание может получаться не у всех? Такой стиль питания должен стать привычкой.

ИГ будет работать только в том случае, если вы в “едальный” интервал едите по голоду, а не отъедаетесь в ожидании голодного промежутка. Иначе вместо того, чтобы на самом деле заниматься чисткой, когда мы не едим, организм будет перерабатывать то, что в него было запихано за "едальный" период.

Если у нас есть психологические трудности, которые мы заедаем, или нам неудобно отказаться, скучно, едим за компанию — все эти трудности при переходе на ИГ усугубляются и приводят к череде срывов. Поэтому переход на ИГ начинаем с осознания и проработки своих психологических причин приема пищи. И это уже поможет питаться по голоду.

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