Что выбрать на фуд-кортах и в фаст-фуде худеющим: диетолог поделилась советами

Не всегда и не у всех есть возможность поужинать или пообедать дома, а может и просто перекусить где-то в городском кафе. Когда рядом есть продуктовый, все становится проще, но и он не всегда оказывается под рукой. Как же правильно и здорово поесть в фаст-фуде и на фуд-корте с минимальным риском набрать лишнее за один присест? Об этом рассказала диетолог Ольга Усенко, ранее назвавшая продукты, которые не стоит есть на голодный желудок. На странице в Instagram она рассказала, что из меню фаст-фуда может подойти худеющим.

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Если мы говорим про перекус, в условиях отсутствия магазина, но в наличии других вариантов (аптека, фуд-корт, лавка), то мы легко решаем этот вопрос.

Мы всегда можем купить:

злаковый батончик с адекватным составом

протеиновый батончик

смесь орехов и сухофруктов

смузи

фреш

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А если мы говорим про полноценные варианты ужина или обеда, в ограниченных условиях, тогда мы выбираем то, что нам может подойти и находится в зоне досягаемости:

салат + нагетсы

салат + сыр

салат с чем-то, что похожим на пп

кукуруза в стакане

суши + овощи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Главное - убрать соусы из этих блюд, всегда просите приносить отдельно.

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