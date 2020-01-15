Що вибрати на фуд-кортах і в фаст-фуді тим, хто худне: дієтолог поділилася порадами

Не завжди і не у всіх є можливість повечеряти або пообідати вдома, а може і просто перекусити десь у міському кафе. Коли поруч є продуктовий, все стає простіше, але і він не завжди виявляється під рукою. Як же правильно і здорово поїсти в фаст-фуді і на фуд-корті з мінімальним ризиком набрати зайві кіло за один присід? Про це розповіла дієтолог Ольга Усенко, раніше назвала продукты, які не варто їсти на голодний шлунок. На сторінці в Instagram вона розповіла, що з меню фаст-фуду може підійти тим, хто худне.

⠀

Якщо ми говоримо про перекус, в умовах відсутності магазину, але наявність інших варіантів (аптека, фуд-корт, лавка), то ми легко вирішуємо це питання.

Ми завжди можемо купити:

злаковий батончик з адекватним складом

протеїновий батончик

суміш горіхів і сухофруктів

смузі

фреш

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А якщо ми говоримо про повноцінні варіанти вечері або обіду, в обмежених умовах, тоді ми вибираємо те, що нам може підійти і знаходиться в зоні досяжності:

салат + нагетси

салат + сир

салат з чимось схожим на пп

кукурудза в склянці

суші + овочі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Головне - прибрати соуси з цих страв, завжди просіть приносити окремо.

Нагадаємо, що дієтолог Вікторія Кляуз назвала корисну альтернативу популярних нездорових, але смачних страв і розповіла, чим замінити не дієтичні улюблені продукти.

Раніше нутриціолог і експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкина розповіла про небезпеки харчування по годиннику і розкрила мінуси різних інтервальних систем харчування.