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Що вибрати на фуд-кортах і в фаст-фуді тим, хто худне: дієтолог поділилася порадами

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Експерт перерахувала продукти, які можна придбати на фуд-корті тим, хто худне

Не завжди і не у всіх є можливість повечеряти або пообідати вдома, а може і просто перекусити десь у міському кафе. Коли поруч є продуктовий, все стає простіше, але і він не завжди виявляється під рукою. Як же правильно і здорово поїсти в фаст-фуді і на фуд-корті з мінімальним ризиком набрати зайві кіло за один присід? Про це розповіла дієтолог Ольга Усенко, раніше назвала продукты, які не варто їсти на голодний шлунок. На сторінці в Instagram вона розповіла, що з меню фаст-фуду може підійти тим, хто худне.

Якщо ми говоримо про перекус, в умовах відсутності магазину, але наявність інших варіантів (аптека, фуд-корт, лавка), то ми легко вирішуємо це питання.
Ми завжди можемо купити:

  • злаковий батончик з адекватним складом
  • протеїновий батончик
  • суміш горіхів і сухофруктів
  • смузі
  • фреш

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А якщо ми говоримо про повноцінні варіанти вечері або обіду, в обмежених умовах, тоді ми вибираємо те, що нам може підійти і знаходиться в зоні досяжності:

  • салат + нагетси
  • салат + сир
  • салат з чимось схожим на пп
  • кукурудза в склянці
  • суші + овочі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Головне - прибрати соуси з цих страв, завжди просіть приносити окремо.

Нагадаємо, що дієтолог Вікторія Кляуз назвала корисну альтернативу популярних нездорових, але смачних страв і розповіла, чим замінити не дієтичні улюблені продукти.

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