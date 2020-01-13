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Можно ли худеть по часам: диетолог раскрыла правду о популярных системах питания

Lite » Еда 13.01.2020 - 15:43
Можно ли худеть по часам: диетолог раскрыла правду о популярных системах питания
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт развенчала популярные мифы о питании по времени

Существует множество различных диет и систем питания, которые предписывают принимать пищу с какими-то ограничениями во времени. Действительно ли можно похудеть таким образом, рассказала в своем Instagram сертифицированный нутрициолог, международный тренер по питанию и фитнес коуч Катя Медушкина, которая ранее дала рекомендации, как избежать ощущения голода в процессе похудения.

Она отметила, что есть много популярных схем питания по часам, например:

  • отказ от пищи после шести вечера
  • питание один раз в день, а все остальное время - только вода
  • интервальное голодание - сокращение “пищевого окна” до 8 часов в сутки, а потом 16 часов голода
  • голодание раз в неделю, когда человек питается как угодно в течение 5-6 дней, а потом от 24 до 48 часов голодает
  • ограничение рациона до одного-двух продуктов на неделю / две / месяц, а потом возвращение к прежнему образу жизни и т.д.

Можно ли худеть по часам: диетолог раскрыла правду о популярных системах питания
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Можно ли похудеть на таких системах питания?

Да, вполне можно. Если за счет ограничения времени приема пищи у вас снижается суточная калорийность вашего рациона.


Стоит ли так питаться?

Нет. Это не самые лучшие методы похудения.

И вот почему:

  • нерегулярное питание создает резкие перепады уровня сахара в крови
  • длительные промежутки голодания провоцируют последующее переедание и, как следствие, проблемы с работой ЖКТ
  • нехватка питательных веществ, витаминов и минералов в случае длительного голодания или монодиет рано или поздно приведет к срыву и возвращению веса, а главное - к сбоям в метаболизме, выработке гормонов, обновлении клеток и в работе других систем организма
  • резкое похудение на полном голодании приведет к потере качества тела, обвисанию кожи, а недостаток белка - к дряблости мышц
  • если в периоды приема пищи вы будете продолжать переедать - то никакого эффекта от вашего “особенного” времени питания не будет.

Можно ли худеть по часам: диетолог раскрыла правду о популярных системах питания

Иллюстративное фото (pexels.com)

Следить за часами во время похудения, конечно же, нужно. Но только для того, чтобы ваши ПРИЕМЫ ПИЩИ БЫЛИ ВОВРЕМЯ - каждые три часа. А НЕ для того, чтобы ничего не есть.

Напомним, что нутрициолог Наталья Кошкина рассказала, как не забросить правильное питание в при тотальной загруженности и нехватке времени.

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