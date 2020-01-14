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Чем заменить вредную еду: диетолог предложила полезные аналоги

Lite » Еда 14.01.2020 - 16:22
Чем заменить вредную еду: диетолог предложила полезные аналоги
Иллюстративное фото (pexels.com)

Зная некоторые лайфхаки, можно сделать любимые пиццу и бургеры менее вредными

Продукты питания могут быть как полезными - к примеру, такими, что помогают почистить организм после праздничного застолья, так и весьма вредными для нашего организма и фигуры. Диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram предложила компромисс между любовью к такой вкусной, но не особо полезной еде, и правильным питанием.

Эксперт перечислила здоровые или хотя бы менее вредные аналоги любимых многими "вкусняшек".

Пицца

Если приготовлена без маргарина и из свежих продуктов, то не так и вредна.
Многое зависит от начинки - выбирайте начинку без майонеза, обжаренного бекона и колбасок.

Чем заменить вредную еду: диетолог предложила полезные аналоги

Иллюстративное фото (pexels.com)

Снеки: чипсы, картошка фри, начос, дипы

Все, что обжарено во фритюре - 100% яд, тк приближает каждого из нас к онкозаболеваниям. Снеки обычно добавляют к пиву, берут в кино или в поездку, те едят тогда - когда и голода нет! Идеально - вычеркнуть их из своей вселенной.
Замена - орешки и домашний попкорн (читайте состав, чтоб не было масла).


Бургеры

Самое вредное - это жирный соус и начинка. Старайтесь выбирать начинку не фритюр и просите приготовить бургер без соуса. Хорошо, если в вашем бургере будет лист салата и колечко помидора.

Чем заменить вредную еду: диетолог предложила полезные аналоги

Иллюстративное фото (pexels.com)

Шоколадные конфеты

Ориентир на состав, как правило в конфетах больше "гадости", чем в обычной плитке шоколада. Тк в них есть наполнители, красители и прочее. Выбирая из двух зол, обычный шоколад окажется меньшим злом. 30г в день можно себе позволить.

Кетчупы

В них почти нет томата, а лишь крахмал и сахар, натрий в разных вариантах.
Заменяем на домашнюю томатную пасту, домашний сок или помидоры. Лично мое открытие - замороженные с осени помидорки-черри, кладу их в рис, пасту, овощи. Такие блюда не требуют дополнительный соус.

Чем заменить вредную еду: диетолог предложила полезные аналоги

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые не следует есть натощак утром.

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