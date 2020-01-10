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Какие продукты не стоит есть натощак: диетолог поделилась полезным списком

Lite » Еда 10.01.2020 - 14:27
Какие продукты не стоит есть натощак: диетолог поделилась полезным списком
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что лучше исключить из утреннего рациона

Правильный завтрак и грамотно составленное утреннее меню – это не только залог сытости, но и хорошего самочувствия на вес день. Для этого стоит учитывать особенности продуктов и точно знать, какие из них можно есть на голодный желудок, а какие – не стоит. Диетолог Ольга Усенко, которая поделилась азами правильного питания для новичков, рассказала на странице в Instagram, какие блюда стоит исключить с утра.

Все индивидуально, но если вы еще не нашли свой идеальный вариант завтрака, то нужно попробовать исключить то, что точно не стоит есть утром:

  • сдоба из белой муки, сделанная на дрожжах - повышает газообразование и может раздражать стенки желудка

Какие продукты не стоит есть натощак: диетолог поделилась полезным списком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • сахар и сладости - чрезмерная нагрузка на поджелудочную с самого утра
  • йогурт - утром натощак от него будет меньше всего пользы из-за того, что соляная кислота не пропустит все полезные бактерии

Какие продукты не стоит есть натощак: диетолог поделилась полезным списком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • груши - утром это сильно тяжелая клетчатка
  • помидоры - могут вызвать повышенную кислотность и изжогу
  • цитрусовые - тоже повышают кислотность и может быть реакция

Какие продукты не стоит есть натощак: диетолог поделилась полезным списком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • специи и пряности
  • холодные напитки - остужают стенки желудка и этим усложняют пищеварение, пища в результате переваривается дольше.

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Но, в целом, у каждого из нас будет свой список этих самых продуктов, которые вызывают:

  • дискомфорт
  • вздутие
  • плохое самочувствие
  • изжогу
  • боль

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