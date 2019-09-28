Топ-6 простых правил для быстрого похудения от диетолога

Эксперт дала важные рекомендации худеющих
Многие худеющие надеются получить быстрый результат, поэтому совершают ряд ошибок, которые могут привести не только к набору веса, но и проблем со здоровьем. Экспресс-диеты чреваты рядом "побочных эффектов", которые явно не стоят того, чтобы изматывать свой орагинизм, зато есть простые и здоровые способы, как ускорить процесс похудения, получить стойкий результат и не навредить себе. О том, с чего начать похудение, если нужно быстро и действенно рассказала на страничке в Instagram диетолог Ольга Усенко.
Социалист опубликовала шесть основных правил быстрого похудения, которые подойдут всем желающим избавится от лишних кило.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что эксперт по правильному питанию Катя Медушкина рассказала, как перехитрить чувство голода в ериод похудения.
Ранее диетолог Наталья Кошкина поделилась простыми эффективными советами, которые помогут похудеть в повседневной жизни. Она рассказала, чем заменить тренировки и как правильно питаться без лишних затрат.