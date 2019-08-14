Худеем без чувства голода: как правильно организовать питание

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Эксперт пояснила, как избежать чувства голода в течение дня

Часто во время диет худеющих буквально преследует чувства голода, которое они стойко терпят. Но нужно ли это делать и что предпринять во избежание дискомфорта и желания все время что-то съесть? О том, как правильно организовать питание и распрощаться с голодом навсегда, рассказала в Instagram эксперт по похудению Катя Медушкина.

Первое, что волнует желающих избавится о лишних кило – это меню, ведь многие уже пробовали худеть, но сталкивались с одними и теми же проблемами:

Постоянное чувство голода, которого все теперь боятся. Все время хочется есть, но творог, гречка и сухая грудка больше не лезут. Или к вечеру лимит калорий закончился, а есть по-прежнему хочется. Так себе ощущения, согласитесь.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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После голодания начинается обжорство. И организм начинает активно запасать жир. В результате можно набрать даже больше, чем получилось скинуть.

Из-за голода все время чувствуешь себя злой, недовольной жизнью. Срываешься на коллегах или на своих близких. Перепады настроения, плаксивость, агрессия - это постоянные спутники человека, который сидит на диете.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Энергии нет, голова не работает. Все время хочется спать, состояние разбитое. Это все из-за нехватки веществ, которые необходимы организму.

Эксперт предупреждает, что голодать – это не выход. Что на самом деле вам поможет следующее:

Рациональное питание. Не просто правильное питание, как сейчас модно говорить. А здоровое, сбалансированное и РАЗНООБРАЗНОЕ питание. Чтобы в ваш организм поступали все необходимые вещества, не было перепадов настроения, головных болей, усталости и постоянного желания съесть что-то запрещенное.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Питаться нужно каждые 2,5-3 часа, чтобы не было скачков инсулина. Вы не будете чувствовать себя голодной, а значит, не будете в итоге переедать.

Дефицит калорий не больше 20%. Так организм не будет находиться в стрессе, а значит, не будет запасать в жир каждую лишнюю калорию.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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