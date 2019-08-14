ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Худеем без чувства голода: как правильно организовать питание

Lite » Еда 14.08.2019 - 14:57
Худеем без чувства голода: как правильно организовать питание
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Эксперт пояснила, как избежать чувства голода в течение дня

Часто во время диет худеющих буквально преследует чувства голода, которое они стойко терпят. Но нужно ли это делать и что предпринять во избежание дискомфорта и желания все время что-то съесть? О том, как правильно организовать питание и распрощаться с голодом навсегда, рассказала в Instagram эксперт по похудению Катя Медушкина.

Первое, что волнует желающих избавится о лишних кило – это меню, ведь многие уже пробовали худеть, но сталкивались с одними и теми же проблемами:

  • Постоянное чувство голода, которого все теперь боятся. Все время хочется есть, но творог, гречка и сухая грудка больше не лезут. Или к вечеру лимит калорий закончился, а есть по-прежнему хочется. Так себе ощущения, согласитесь.

Худеем без чувства голода: как правильно организовать питание

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Топ-3 эффективных способа побороть переедание: эксперт дала советы

  • После голодания начинается обжорство. И организм начинает активно запасать жир. В результате можно набрать даже больше, чем получилось скинуть.
  • Из-за голода все время чувствуешь себя злой, недовольной жизнью. Срываешься на коллегах или на своих близких. Перепады настроения, плаксивость, агрессия - это постоянные спутники человека, который сидит на диете.

Худеем без чувства голода: как правильно организовать питание

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Энергии нет, голова не работает. Все время хочется спать, состояние разбитое. Это все из-за нехватки веществ, которые необходимы организму.

Эксперт предупреждает, что голодать – это не выход. Что на самом деле вам поможет следующее:

  • Рациональное питание. Не просто правильное питание, как сейчас модно говорить. А здоровое, сбалансированное и РАЗНООБРАЗНОЕ питание. Чтобы в ваш организм поступали все необходимые вещества, не было перепадов настроения, головных болей, усталости и постоянного желания съесть что-то запрещенное.

Худеем без чувства голода: как правильно организовать питание

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Питаться нужно каждые 2,5-3 часа, чтобы не было скачков инсулина. Вы не будете чувствовать себя голодной, а значит, не будете в итоге переедать.
  • Дефицит калорий не больше 20%. Так организм не будет находиться в стрессе, а значит, не будет запасать в жир каждую лишнюю калорию.

Худеем без чувства голода: как правильно организовать питание

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что диетолог Светлана Фус рассказала о грамотном сочетании питания и тренировок.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова дала ответ на беспокоящий многих худеющих вопрос: сколько раз в день нужно питаться.

Почему не уходят лишние кило: топ-4 скрытых причины, которые мешают похудеть Идеальное время: какие продукты лучше употреблять на завтрак, обед и ужин
Новости Украины правильное питаниепохудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь